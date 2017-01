FMW-Redaktion

Am Freitag Abend werden jede Woche die CFTC-Daten veröffentlicht - aus ihnen geht hervor, wie die Akteure am Futures-Markt positioniert sind. Und hier zeigt sich durchaus Interessantes - etwa, dass die Dollar-Long-Positionierung rückläufig ist und die Öl-Bullen ausser Rand und Band scheinen!

So sind beim WTI-Öl die Trader so optimistisch positioniert wie seit 2014 nicht mehr - also als der massive Preisverfall des Ölpreises begann. Der Glaube an die OPEC-Produktionskürzung ist offenbar extrem groß, auch wenn Saudi-Arabien kürzlich klar gemacht hat, dass man wohl diese Kürzung nicht über die vereinbarten sechs Monate hinaus verlängern möchte. Wie auch immer: in der letzten Woche sind noch einmal knapp 50.000 neue Long-Kontrakte geöffnet worden auf nun gut 406.000 Long-Kontrakte. Auch die Zahl der Short-Kontrakte stieg leicht, allerdings nur um knapp 6000 Kontrakte. Damit besteht ein Long-Überhang von fast 350.000 Kontrakten - kommt nun der Ölpreis unter Druck, droht ein Domino-Effekt von Stop-Losses, der zu einem regelrechten Öl-Bullen-Massaker ...

Den vollständigen Artikel lesen ...