Die Internetdruckerei UNITEDPRINT SE, zu der u.a. die bekannten Marken print24, Easyprint und DDK PRINT BIG gehören, hat das Jahr 2016 mit dem besten Unternehmensergebnis aller Zeiten abgeschlossen und auf dieser Grundlage zum 31.12.2016 vorfristig sämtliche Unternehmensfinanzierungen getilgt und zurückgeführt. Als eine der marktführenden internationalen Onlinedruckereien ist die alleininhaberkontrollierte UNITEDPRINT SE somit seit Jahresbeginn 2017 zu 100% eigenfinanziert und frei von sämtlichen Finanz- und Finanzierungsverbindlichkeiten bei gleichzeitig beträchtlicher Kapitalausstattung in zweistelliger Millionenhöhe.

Gerade in Zeiten, in denen viele Web-to-Print-Marktteilnehmer massiv mit Fremdkapital kurzfristig finanzmarktgetriebener Kapitalinvestoren ihre unternehmerischen Fähigkeiten an ein nur bedingt erfolgreiches externes Management abgeben, lebt bei Unitedprint der Gründergeist der ersten Stunde für ein langfristig erfolgreiches, profitables und nachhaltiges Wachstum aus eigener organischer operativer Kraft.

Die nunmehr frei gewordenen Finanzmittel investiert Unitedprint in seine rd. 700 Mitarbeiter zur weiteren Produktivitäts- und Effizienzsteigerung, mit dem Ziel die Attraktivität seines Angebots und seiner Leistung kontinuierlich zu steigern, dadurch signifikant niedrigere Preise und schnellere Lieferzeiten sowie weiterhin sehr schnell einen umfassenden Ausbau seines Produktportfolios für seine Kunden und den gesamten Markt bereitzustellen.

Holm Winkler, Vorstand Finance/HR/Legal: "Wir freuen uns und sind durchaus auch sehr stolz darauf, dass wir aus eigener Kraft sämtliche Unternehmensfinanzierungen vorzeitig tilgen konnten und somit komplett schuldenfrei sind. Eine außergewöhnliche Unternehmensleistung und -entwicklung ‚auferstanden aus Ruinen' vor 25 Jahren, für die es nicht allzu viele vergleichbare Beispiele gibt."

UNITEDPRINT SE ist ein globales E-Commerce-Unternehmen im Bereich Print und Medien. Als eine der führenden Onlinedruckereien Europas beschäftigt UNITEDPRINT SE etwa 700 Mitarbeiter und betreibt die bekannten Marken print24, Easyprint, Unitedprint, getprint, printwhat, FIRSTPRINT, DDK PRINT BIG, infowerk und Unitedprint Shop Services (USS) an weltweit 26 Standorten neben Deutschland in 21 weiteren europäischen Ländern sowie darüber hinaus in Brasilien, China, Kanada und den USA. Unitedprint bietet seinen Kunden neben klassischen Printprodukten auch hochwertige Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Textildruck, Fotodruck, Großformatdruck, Werbemittel, Werbetechnik und Hotel-/Gastronomiebedarf.

