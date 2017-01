Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

AKTIENMÄRKTE (12.55 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Future 2.262,90 -0,13% +1,19% Euro-Stoxx-50 3.287,84 -0,35% -0,08% Stoxx-50 3.001,81 -0,33% -0,29% DAX 11.586,90 -0,37% +0,92% FTSE 7.170,74 -0,38% +0,39% CAC 4.836,63 -0,29% -0,53% Nikkei-225 18.891,03 -1,29% -1,17% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 162,5 -1

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 52,64 0 -1,1% -0,58 -3,7% Brent/ICE 54,93 55,49 -1,0% -0,56 -3,2% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.213,02 1.210,38 +0,2% +2,65 +5,4% Silber (Spot) 17,16 17,09 +0,4% +0,07 +7,7% Platin (Spot) 982,50 978,95 +0,4% +3,55 +8,7% Kupfer-Future 2,64 2,63 +0,6% +0,02 +5,4%

AUSBLICK AKTIEN USA

An der Wall Street zeichnen sich zum Start in die neue Handelswoche kleine Verluste ab. Auch nach dem Wochenende haben die Anleger die Rede zur Amtseinführung des neuen US-Präsidenten Donald Trump vom Freitag noch nicht verdaut. Die Rede zeichnete sich durch eine protektionistische Rhetorik aus, enthielt aber keine Details zu den Konjunkturmaßnahmen und den Steuersenkungen, die Trump während seines Wahlkampfs in Aussicht gestellt hatte.

Wichtige US-Konjunkturdaten stehen am Montag nicht auf der Agenda. Dafür geht die Bilanzsaison in eine neue Runde mit Geschäftszahlen von Unternehmen wie McDonald's und Halliburton. Nach der Schlussglocke wird Yahoo über den Verlauf des vierten Quartals berichten.

Apple und Qualcomm dürften weiter mit einer Klage im Blick stehen, die der iPhone-Hersteller wegen dessen Lizenzpraktiken am Freitag kurz vor Handelsende gegen den Chipproduzenten eingereicht hat. Es gehe dabei um eine Summe von 1 Milliarde US-Dollar, teilte Apple mit. Qualcomm könnten zusätzlich von einem negativen Analystenkommentar belastet werden. Nomura hat die Aktie auf "Neutral" von "Buy" zurückgestuft und das Kursziel auf 70 von 80 Dollar gesenkt.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

Folgende Unternehmen veröffentlichen im weiteren Tagesverlauf Geschäftszahlen:

14:00 US/McDonald's Corp, Ergebnis 4Q

22:05 US/Yahoo! Inc, Ergebnis 4Q

AUSBLICK KONJUNKTUR +

-EU 16:00 Index Verbrauchervertrauen Eurozone Januar (Vorabschätzung) PROGNOSE: -4,8 zuvor: -5,1

FINANZMÄRKTE EUROPA

Die europäischen Börsen erholen sich bis Montagmittag von den Tagestiefs. Der Handel ist nach der protektionistisch gefärbten Antrittsrede von US-Präsident Donald Trump am Freitag aber weiter von Zurückhaltung geprägt. Der Dollar hat auf die Rede mit Abgaben reagiert, was als belastend für europäische Aktien gewertet wird. Der Euro kommt bis zum Mittag allerdings von den Tageshochs bei 1,0755 auf 1,0735 Dollar zurück, was die Erholung an den Börsen erklärt. Gegen den Trend markierte der SDAX ein Allzeithoch. Händler verweisen auf starke Gewinne von Puma nach Hochstufungen durch JP Morgen und die Deutsche Bank. Daneben legen TLG Immobilien kräftig zu, nachdem das Unternehmen im vergangenen Jahr besser abgeschnitten hat als geplant. In Mailand steigen Generali um 6,2 Prozent. Die Zeitung La Stampa berichtet, die Allianz und der italienische Finanzkonzern Intesa Sanpaolo könnten gemeinsam Generali übernehmen. Händler halten dies für unwahrscheinlich, vor allem aus kartellrechtlichen Bedenken. Allianz verlieren 0,8 Prozent und Intesa Sanpaolo 2,1 Prozent. Merck soll sich laut der FAZ auf einer Konferenz in San Francisco verhalten zu den Absatzprognosen für zwei Medikamente geäußert haben. Die Aktie gibt um 1,4 Prozent nach. VW steigen 2,3 Prozent. Goldman Sachs hat die Aktie auf "Pan European Conviction Buy List" genommen. JP Morgan hat ferner Deutsche Telekom von "Neutral" auf "Übergewichten" erhöht, der Kurs gibt dennoch leicht nach. Tui gewinnen in London 1,2 Prozent und auf Xetra 1,8 Prozent. Der Touristikkonzern spreche von starken Buchungen auf dem deutschen Markt, so Händler mit Verweis auf Aussagen in der Rheinischen Post. Singulus springen um 11,2 Prozent nach oben auf 7,97 Euro. Damit nähert sich der Kurs dem Ziel von 8,50 Euro, das Warburg kürzlich in einer Kaufempfehlung ausgerufen hatte. Der Umsatz ist weiterhin sehr hoch, das deutet eine gewisse Nachhaltigkeit des Chart-Ausbruchs an.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8:12 Uhr Fr, 17.23 Uhr % YTD EUR/USD 1,0732 -0,16% 1,0750 1,0669 +2,1% EUR/JPY 122,0153 +0,23% 121,7344 122,88 -1,9% EUR/CHF 1,0720 -0,05% 1,0726 1,0735 +0,1% EUR/GBP 0,8623 -0,27% 0,8626 1,1553 +1,2% USD/JPY 113,70 +0,40% 113,25 115,18 -2,7% GBP/USD 1,2439 -0,23% 1,2468 1,2326 +0,8%

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Mit einer uneinheitlichen Tendenz haben sich die Aktienmärkte in Ostasien zu Beginn der neuen Handelswoche gezeigt. Insgesamt sei die Unsicherheit nach der Amstseinführung des neuen US-Präsidenten Donald Trump und seiner ersten Rede weiterhin hoch, hieß es im Handel. In der Folge kam es zu Umschichtungen in die sicheren Häfen Gold und Yen. Mit dem steigenden Yen ging es für die Börse in Tokio deutlicher nach unten. Besonders Exportwerte wurden verkauft. In Schanghai stützte vor allem eine temporäre Liquiditätsspritze der Notenbank im Vorfeld des in der kommenden Woche anstehenden Neujahrsfestes. Zudem wurde der Yuan erstmals seit drei Handelstagen wieder höher gefixt. Die Anleger würden ihre Positionen auf einen steigenden Dollar weiter reduzieren, sagte ein Teilnehmer. Der Greenback gab auf breiter Front nach. Die Kombination aus unüberhörbarem protektionistischen Pathos und dem Mangel an konkreten konjunkturpolitischen Maßnahmen in der Trump-Rede, auf die einige Marktteilnehmer gehofft hatten, belasteten den Dollar. Wenig verändert zeigten sich die Ölpreise. Kaum Unterstützung kam dabei von Opec-Aussagen vom Wochenende. In ihrem Bemühen um Stabilisierung der Ölpreise ist das Erdöl-Kartell mit ihren Unterstützern wie Russland nach eigenen Angaben bereits gut vorangekommen. In Tokio stand neben den Exportwerten der Versicherungssektor unter Druck. Der leichte Rendite-Rückgang drückte hier auf das Sentiment. Für die Sharp-Aktie ging es um 2,7 Prozent nach oben. Die Muttergesellschaft des Konzerns, die chinesische Foxconn, erwägt den Bau eines neuen Werks zur Bildschirm-Produktion in den USA. Die Kosten hierfür könnten sich auf 7 Milliarden Dollar belaufen. Takata stürzten um weitere knapp 18 Prozent ab. Mit Insolvenzsorgen beim krisengeschüttelten Airbag-Hersteller brach der Kurs nun schon den dritten Tag in Folge um einen zweistelligen Prozentwert ein.

CREDIT

Nach der Antrittsrede des neuen US-Präsidenten Donald Trump steigen am Montag die Risikoprämien im europäischen Kredithandel. "Investoren sind bereits dazu übergegangen, börsengehandelte Produkte auf Kursschwankungen zu kaufen", sagt Hussein Sayed vom Londoner Broker FXTM. Das lasse auf eine zunehmende Unsicherheit schließen.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

Allianz hat Interesse an Generali - Zeitung

Die Allianz SE soll einem Zeitungsbericht zufolge Interesse am italienischen Wettbewerber Generali haben. Laut der Zeitung La Stampa könnte die Allianz Generali gemeinsam mit der italienischen Großbank Intesa Sanpaolo übernehmen. Die Allianz wollte dies nicht kommentieren.

Deutsche Telekom will Euro-Anleihe begeben

Die Deutsche will ihre Finanzierungsstruktur optimieren und eine Euro-Anleihe begeben. Die Anleihe soll Laufzeiten von 4,75 sowie 7 und 10 Jahren haben, teilte der Bonner Konzern mit. Die genauen Konditionen der Anleihe würden zu einem späteren Zeitpunkt festgelegt.

Merck KGaA erwartet Umsatzstagnation bei Krebsmittel Erbitux

Die Merck KGaA erwartet bei ihrem Krebsmedikament Erbitux in diesem Jahr einen Umsatz auf Vorjahreshöhe. Diesen Ausblick gab der Chemie- und Pharmakonzern laut der Frankfurter Allgemeinen Zeitung auf einer Investorenkonferenz in San Francisco. Eine Unternehmenssprecherin bestätige Dow Jones auf Nachfrage die Angaben der Zeitung. Erbitux ist das zweitlukrativsten Medikament des Unternehmens.

Siemens erhält Großauftrag aus dem Iran

Siemens hat einen Großauftrag aus dem Iran über zwölf Verdichterstränge für zwei Onshore-Erdgasaufbereitungsanlagen erhalten. Das Auftragsvolumen liege im hohen zweistelligen Millionen-Euro-Bereich, teilte der Konzern mit. Das Unternehmen Palayesh Parsian Sepehr wird die Anlagen betreiben. Der Kunde von Siemens ist der Anlagenbauer Hampa Engineering Corporation.

Stada findet neuen Forschungsvorstand

Der Generikahersteller Stada beruft Barthold Piening spätestens zum 1. Juli 2017 in den Vorstand. Er wird im Führungsgremium die Verantwortung für die Bereiche Produktion, Forschung und Entwicklung, Biotechnologie sowie Qualitätssicherung übernehmen, wie der Konzern mitteilte. Diese Ressorts werden derzeit kommissarisch vom Stada-Chef Matthias Wiedenfels sowie vom Finanzvorstand Helmut Kraft mitverantwortet.

Thyssen investiert 30 Millionen Euro in China

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

January 23, 2017 06:55 ET (11:55 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.