die Sportartikelindustrie steht vor der Herausforderung neue Wachstumspotenziale zu erschließen und Trends zu erkennen. Zudem ist der Handel nach wie vor im Wandel. Wo liegen die Herausforderungen für die Branche? Wo die Chancen? Darüber diskutieren die Sprecher im Rahmen der ISPO MUNICH Hauptpressekonferenz.



Darüber hinaus informieren wir Sie, was Sie von 5. bis 8. Februar auf dem Treffpunkt der internationalen Sportbranche an Highlights, Trends und Sport-Prominenz erwartet.



Die ISPO MUNICH lädt interessierte Journalisten zur Hauptpressekonferenz nach München ein. Wann: Mittwoch, 01. Februar 2017, 10:00 Uhr Wo: Messe München, Pressezentrum West, Konferenzraum 2.OG (Zutritt über Eingang West, Messegelände, Messe München)



Referenten sind:



- Klaus Dittrich, Vorsitzender der Geschäftsführung der Messe München - Roland Auschel, Mitglied des Vorstands der adidas Gruppe, verantwortlich für Global Sales - Kim Roether, Vorstandvorsitzender Intersport



