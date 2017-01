München - Im Dezember ignorierten die Märkte ein weiteres Mal eine negative politische Überraschung, diesmal den Ausgang des italienischen Referendums zur Verfassungsreform, so die Experten von Deka Investment.So hätten sie zu einer starken Jahresendrally ansetzen können. DAX und EURO STOXX 50 hätten fast 8 Prozent gewonnen. Im Jahresvergleich habe der DAX rund 7 Prozent zugelegt, der Euro STOXX sei jedoch mit minus 3,5 Prozent im Rückstand geblieben. Die US-Märkte hätten geglänzt. Sie seien zwar nicht so stark wie der DAX im Schlussmonat gewesen, hätten aber im Jahresvergleich Gewinne von 6 bis 12 Prozent auf die Waage gebracht. Emerging Markets hätten sich nach den Schwierigkeiten in den Vorjahren deutlich erholt. Der MSCI-Index, der im Dezember leicht geschwächelt habe, habe so immerhin 9 Prozent geschafft.

