Deutsche Bank & Commerzbank: Schon zu spät?

In einem schwachen Marktumfeld gehörte die Deutsche-Bank-Aktie (WKN: 514000 / ISIN: DE0005140008) am Montag zu den Lichtblicken in der ersten deutschen Börsenliga. Dabei sorgte die Commerzbank (WKN: CBK100 / ISIN: DE000CBK1001) dafür, dass sich die Anteilsscheine des Branchenprimus in die DAX-Spitzengruppe vorkämpfen konnten.

Zum Ende der vergangenen Woche hatten die Analysten bei der Deutschen Bank das Kursziel für die Commerzbank-Aktie von 6,00 auf 6,50 Euro nach oben geschraubt. Jetzt wollte man sich bei der Commerzbank offenbar revanchieren. Das Kursziel für die Deutsche-Bank-Aktie lautet nun 14,00 Euro, nachdem es zuvor bei 12,00 Euro lag. Auf Analystenseite zeigte man sich vor allem von den Fortschritten bei der Lösung der verschiedenen Rechtsstreitigkeiten angetan. Allerdings bleibt es aufgrund der anhaltend dünnen Kapitaldecke beim "Reduce"-Rating.

