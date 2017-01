Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Bundesbank: EZB-Kaufprogamm lastet spürbar auf Euro-Wechselkurs

Die Bundesbank ist in einer Studie zu dem Ergebnis gekommen, dass das Kaufprogramm der Europäischen Zentralbank (EZB) den Euro-Wechselkurs seit 2014 stark belastet hat. Zunächst wurde die Wechselkursreaktion an den Tagen betrachtet, an denen der EZB-Rat Beschlüsse zum Anleihekaufprogramm fasste. "Hierbei fällt insbesondere die erhebliche Abwertung des Euro am Tag der Verabschiedung des erweiterten Ankaufprogramms für Vermögenswerte auf", erklärte die Bundesbank. Nur einmal zuvor sei ein höherer Tagesverlust des effektiven Euro-Kurses festgestellt worden.

Bundesbank erwartet höheres Wachstum im Schlussquartal

Die Bundesbank geht davon aus, dass die deutsche Wirtschaft im letzten Quartal des Jahres 2016 deutlich an Schwung gewonnen hat. "Dazu trugen sowohl binnen- als auch außenwirtschaftliche Faktoren bei. So stiegen die Warenexporte deutscher Unternehmen zuletzt kräftig an", erklärte die Bundesbank in ihrem Monatsbericht. "Im Verein mit dem sehr starken industriellen Auftragseingang sorgte dies für ein deutliches Plus bei der Industrieproduktion."

Währungshüter spekulieren mit ihren Devisenreserven

In Zeiten ultraniedriger und mitunter sogar negativer Zinsen treten ungewöhnliche Entwicklungen ein. So schlossen sich inzwischen eine Reihe von als äußerst konservativ geltenden Zentralbanken der Jagd nach höheren Renditen an. Währungshüter von der Schweiz bis nach Südafrika investieren einen immer größeren Anteil ihrer Devisenreserven in Aktien, Firmenanleihen und andere relativ risikobehaftete Finanzanlagen.

Wirtschaftsakteure stören sich nicht an politischer Unsicherheit

Ökonomen warnen seit Monaten vor baldigen Verwerfungen durch den Brexit-Entscheid der Briten. Doch bisher traten all diese Negativszenarien überhaupt nicht ein. Das erweist sich als allgemeiner Trend auch im Rest Europas und den USA. Verbraucher und Unternehmen scheint momentan die Aussicht auf tiefgreifende politische Änderungen kalt zu lassen oder womöglich gar zu ermutigen. Hält der momentane Schwung an, wäre das ein immenses Plus für eine immer noch untertourig laufende Weltwirtschaft.

Investoren setzen nach Trumps Amtsantritt auf Kursverluste

Investoren sind seit dem Amtsantritt des neuen US-Präsidenten Donald Trump vorsichtiger geworden. Dabei hatten sie auf seinen Wahlsieg ursprünglich noch hoffnungsvoll reagiert: Aktien waren deutlich gestiegen, weil Anleger hofften, dass seine Politik zu mehr Wachstum führen würde. Der S&P 500 ist seit dem Wahltag immer noch 6,2 Prozent im Plus und ist 69 Handelstage lang niemals mehr als 1 Prozent gefallen. Investoren gehen dennoch in die Defensive, indem sie ihre Cash-Positionen ausweiten oder sich gegen mehr Volatilität absichern.

Modeketten gehen unter Trump schweren Zeiten entgegen

Die Pläne des neuen US-Präsidenten Donald Trump zur Rückverlagerung von Jobs in die USA werden eine Branche besonders stark treffen: Die Modehändler. Der Bekleidungshandel leidet unter einem starken Preiswettbewerb und steht zusätzlich wegen der aggressiven Online-Rivalen unter Druck, die auch Verluste in Kauf nehmen, um Marktanteile zu gewinnen. Modehändler importieren so gut wie alles, was sie in ihren Geschäften und Online-Portalen verkaufen.

US-Präsident Trump will Steuererklärungen weiterhin nicht veröffentlichen

Der neue US-Präsident Donald Trump weigert sich weiterhin, seine Steuererklärungen zu veröffentlichen. Trumps Beraterin Kellyanne Conway sagte am Sonntag (Ortszeit) im Fernsehsender ABC, die Forderung nach einer Offenlegung der Finanzdaten habe sich mit der Präsidentschaftswahl erledigt. Trumps Steuererklärungen seien "den Leuten egal", fügte Conway hinzu. "Sie haben für ihn gestimmt."

Bundesregierung übt sich nach Trump-Rede in Geduld

Die Bundesregierung lässt sich angesichts der Antrittsrede von US-Präsident Donald Trump nicht aus der Reserve locken. Er habe nicht vor, einen "täglichen Erkenntniszuwachs zu vermelden", erklärte Regierungssprecher Steffen Seibert am Montag in Berlin. Er sehe keine Veranlassung, "jedes Interview, jeden Pressekonferenz-Schnipsel, jedes Vorkommnis im Weißen Haus - Briefing Room - jetzt zu kommentieren", sagte Seibert. Das werde er auch in Zukunft so halten.

Unions-Fraktionsvize Fuchs erwartet keinen Handelskrieg mit USA

Der CDU-Wirtschaftsexperte Michael Fuchs geht trotz der vom neuen US-Präsidenten Donald Trump angedrohten Strafzölle nicht davon aus, dass es zu einem ernsthaften Handelskonflikt mit den USA kommen wird. Er glaube nicht, dass Trump hohe Zölle auf deutsche Einfuhren verhängen werde, sagte der stellvertretende Vorsitzende der Unionsfraktion im Deutschlandfunk. "Am Ende des Tages wird Vernunft einkehren," betonte Fuchs.

IW-Chef Hüther sieht Chance von einem Drittel für Exit vom Brexit

Der Direktor des Instituts der Deutschen Wirtschaft (IW), Michael Hüther, sieht doch noch eine Chance für den Verbleib Großbritanniens in der Europäischen Union. "Ich schätze die Wahrscheinlichkeit auf ein Drittel", sagte Hüther am Montag in Berlin. Er geht davon aus, dass die Briten in den nächsten Jahren die negativen wirtschaftlichen Folgen des Brexit-Entscheids spüren werden und das zu einem Umdenken führen könnte.

IW-Chef Hüther ruft Unternehmen zu mehr Widerstand gegen Trump auf

Der Direktor des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW), Michael Hüther, hat internationale Konzerne wie Ford für ihre Willfährigkeit gegenüber US-Präsident Donald Trump angegriffen. Er verstehe nicht, wie einem so rüde auftretenden Politiker vorauseilender Gehorsam gewährt werde, kritisierte Hüther am Montag in Berlin. "Das Beispiel Ford ist nicht beispielgebend", legte er nach.

Sparkassen sehen 1,3 Prozent BIP-Wachstum dieses Jahr

Die deutschen Sparkassen sehen auch für dieses Jahr eine gute Entwicklung der deutschen Wirtschaft. In ihrer neuen Konjunkturprognose ging die Sparkassen-Finanzgruppe im Jahr 2017 von einem Wachstum des Bruttoinlandsprodukts (BIP) in Höhe von 1,3 Prozent aus. "2017 hat das Zeug, das vierte Jahr in Folge mit einem überdurchschnittlichen Wachstum zu werden", sagte der Präsident des Deutschen Sparkassen- und Giroverbandes (DSGV), Georg Fahrenschon. "Der Arbeitsmarkt ist in hervorragender Verfassung, die Binnenwirtschaft trägt."

Ifo-Institut stellt Kredithürde vorerst ein

Das Ifo-Institut stellt seine sogenannte Kredithürde mit Jahresbeginn 2017 ein. Wissenschaftliche Untersuchungen hätten gezeigt, dass die bisherige Fragestellung nicht optimal war, teilte das Institut mit. Ab März 2017 werde deshalb eine modifizierte Frage an die Unternehmen gestellt. Nach den Tests mit der neuen Fragestellung will das Ifo-Institut im Jahr 2018 mit einer neuen Kredithürde an die Öffentlichkeit gehen.

Staatsschulden im Euroraum sinken auf 90,1 Prozent des BIP

Die Staatsschulden in der Eurozone sind spürbar zurückgegangen. Am Ende des dritten Quartals 2016 sank der öffentliche Schuldenberg im Euroraum gemessen am Bruttoinlandsprodukt (BIP) auf 90,1 von 91,2 Prozent im Vorquartal, wie die Statistikbehörde Eurostat meldete. In absoluten Zahlen nahm der Schuldenberg auf 9,61 von 9,68 Billionen Euro ab.

Lindner: FDP unterstützt Steinmeier als Bundespräsident

Die FDP hat ihre Unterstützung für die Kandidatur von Frank-Walter Steinmeier (SPD) für das Amt des Bundespräsidenten erklärt. Parteichef Christian Lindner sagte, er werde den Wahlleuten der FDP in der Bundesversammlung empfehlen, für Steinmeier als Nachfolger von Joachim Gauck zu stimmen. Steinmeier sei ein "erfahrener Regierungspolitiker", der sich immer als Anwalt der Grundwerte dieser Republik verstanden und auch bewiesen habe.

Erstmals Soldaten in Istanbul wegen Putschversuchs angeklagt

Erstmals sind in Istanbul am Montag Soldaten wegen des gescheiterten Militärputsches vom 15. Juli angeklagt worden. Die 62 Militärs, darunter 28 Offiziere und Unteroffiziere in Untersuchungshaft, sind beschuldigt, in der Putschnacht versucht zu haben, den Istanbuler Flughafen Sabiha Gökcen unter ihre Kontrolle zu bringen. Der Prozessauftakt im Gericht von Silivri am Westrand von Istanbul fand unter scharfen Sicherheitsvorkehrungen statt.

Chinesische Regierung verschärft Kontrolle des Internets

Die chinesische Regierung verschärft ihre Kontrolle über den Zugang der Bevölkerung zum Internet. Spezielle Software, mit der die Blockade bestimmter Internetseiten in China umgangen werden kann, darf künftig nur noch mit staatlicher Erlaubnis angeboten werden, wie das Technologie- und Informationsministerium mitteilte. Die Zahl der im Netz aktiven Chinesen ist im vergangenen Jahr erneut deutlich gestiegen.

Südkoreanische Regierungspartei will sich umbenennen

Die südkoreanische Regierungspartei will sich von der Korruptionsaffäre um ihre vorläufig entmachtete Staatschefin Park Geun Hye abgrenzen und zum zweiten Mal innerhalb von fünf Jahren ihren Namen ändern. Der neue Vorsitzende der rechtskonservativen Saenuri-Partei, In Myung Jin, teilte mit, ab Montag würden Vorschläge für die Namensänderung gesammelt, die "so schnell wie möglich" erfolgen solle.

Taiwan Industrieproduktion Dez +6,25% gg Vorjahr (PROG +8,2%)

