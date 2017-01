BERLIN (Dow Jones)--Nach der erneuten Verschiebung des Eröffnungstermins für den Großflughafen BER erwartet die Bundesregierung Aufklärung über die Hintergründe. "Zur Verschiebung der BER-Eröffnung muss sich die Geschäftsführung der Flughafengesellschaft erklären", sagte ein Sprecher des Verkehrsministeriums am Montag in Berlin. Der Aufsichtsrat müsse sich damit in seiner nächsten Sitzung befassen, diese werde am 7. Februar stattfinden, erklärte der Sprecher. Das Ministerium wolle "vor allem wissen, wann die Geschäftsführung einen Eröffnungstermin für realistisch erachtet."

Regierungssprecher Steffen Seibert kommentierte die erneute Terminverschiebung mit den Worten: "Dass dieses keine für Berlin oder Deutschland besonders schöne Situation ist, mit der wir große Werbung für uns machen, ist glaube ich jedem klar."

Am Wochenende hatten sowohl BER-Flughafenchef Karsten Mühlenfeld als auch Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller erklärt, dass mit einer Eröffnung des Flughafens in diesem Jahr nicht mehr gerechnet werden könne. Zur Begründung hieß es, seit Mitte Januar sei bekannt, "dass sich die im letzten Jahr identifizierten und kommunizierten Risiken im Bereich Sprinkler und Türensteuerung nicht kurzfristig lösen lassen und es bei der Fertigstellung des BER zu weiteren Verzögerungen kommt."

Die Bundesregierung, das Land Berlin und das Land Brandenburg sind Anteilseigner der Flughafen Berlin Brandenburg GmbH.

Kontakt zum Autor: stefan.lange@wsj.com

DJG/stl/kla

(END) Dow Jones Newswires

January 23, 2017 07:33 ET (12:33 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.