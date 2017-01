Mobidiag Ltd, ein finnisches Unternehmen der molekularen Diagnostik, meldete heute die CE-IVD-Kennzeichnung von Amplidiag® Easy, einem firmeneigenen System, das die Nukleinsäureextraktions- und PCR-Einstellung direkt aus den Stuhlproben ermöglicht. Amplidiag® Easy bietet den Anwendern eine automatisierte Lösung, die den Zeitraum von der Probe bis zum Ergebnis beschleunigt. Da das System unmittelbar von den Stuhl-Primärröhrchen zur PCR-Einstellung übergeht, ist kein manueller Eingriff erforderlich. Zudem kann die Software Amplidiag® Analyzer direkt Daten von Amplidiag® Easy auf die PCR-Instrumente übertragen und so den allgemeinen Arbeitsablauf erheblich erleichtern.

Amplidiag® Easy workflow Automated nucleic acid extraction and PCR setup directly from stool samples (Photo: Mobidiag Ltd.)

Die Plattform ist speziell für die Produktlinie Amplidiag® von Mobidiag konzipiert und mit dieser kompatibel. Hierbei handelt es sich um ein IVD-Testpaket für gastrointestinale Infektionen (vollständige Liste unter: http://mobidiag.com/products/).

"Amplidiag® Easy setzt einen neuen Standard für Multiplex-Assays bei gastrointestinalen Infektionen, da es Laboratorien ermöglicht, ihre größten Herausforderungen zu bewältigen: Verbesserung der Kosteneffizienz durch die Verringerung der manuellen Arbeit und Steigerung des Probendurchsatzes mithilfe von Automatisierung. Vor diesem Hintergrund freuen wir uns sehr darüber, dass das renommierte finnische Labor Yhtyneet Medix Laboratoriot unsere erste Plattform für seine diagnostischen Routineuntersuchungen eingeführt hat", sagte Tuomas Tenkanen, CEO von Mobidiag.

Über Amplidiag®

Amplidiag® umfasst innovative multiplexe Tests zur Erkennung gastrointestinaler Infektionen. Sie ermöglichen das simultane Screening der wichtigsten gastrointestinalen Pathogene. Auf Grundlage der bewährten Echtzeit-PCR-Technologie gewährleisten sie eine optimale Leistungsfähigkeit, die Eignung für Screenings in großem Maßstab und die Kosteneffektivität in mittelgroßen bis großen Labors.

Über Amplidiag® Assays hinaus ist Mobidiag in der Lage, mit der neuen Plattform Amplidiag® Easy sowohl Tests in großem Maßstab als auch On-Demand-Tests anzugehen, um die Amplidiag® Suite durch die Automatisierung der Arbeitsabläufe von der Probenvorbereitung bis zu den Ergebnissen voranzubringen.

Über Mobidiag Ltd.

Das im Jahr 2000 gegründete Unternehmen Mobidiag entwickelt innovative Lösungen zur Verbesserung der Diagnostik von Infektionskrankheiten und bedient seit 2008 den europäischen klinischen Diagnostikmarkt. Mobidiag unterhält seinen Firmensitz in Espoo (Finnland) und eine Tochtergesellschaft in Paris (Frankreich).

Neben den Amplidiag®-Produktlinien für Tests in großem Maßstab sowie On-Demand-Tests werden die neue Novodiag®-Plattform und zugehörigen Panels eine vollautomatisierte Lösung und eine Plattform bereitstellen, die für kleinere Mengen und Labors geeignet ist.

Weitere Informationen finden Sie unter www.mobidiag.com.

Über Yhtynet Medix Laboratoriot (YML)

Yhtyneet Medix Laboratoriot (United Medix Laboratories Ltd) ist ein finnisches Dienstleistungsunternehmen, das eine große Auswahl an Labordienstleistungen für die Bereiche klinische Chemie, klinische Mikrobiologie, Pathologie und Genetik sowie Arzneimitteltests, Suchtstofftests und Drogentests im Sport anbietet. YML unterstützt seine Kunden zudem in lokalen Labors mit Dienstleistungen für patientennahe Tests (Point-of-Care Testing) und Probenentnahme beim Kunden vor Ort. YML dient überdies der Gesundheitsversorgung in Finnland wie Privatkliniken, medizinischen Labors und Primärversorgung des öffentlichen Sektors sowie Drogentests im Sport auf nationaler und internationaler Ebene.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

