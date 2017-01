Die IBC SOLAR AG (Bad Staffelstein), Systemhaus für Photovoltaik und Energiespeicher, ist ab sofort mit einer eigenen Regionalgesellschaft in Südafrika tätig. Das Unternehmen arbeitet bereits seit 2014 exklusiv mit seinem Partner maxx | solar energy (Pty) Ltd. auf dem südafrikanischen Markt zusammen. Nun gründeten beide die neue IBC SOLAR South Africa (Pty) Ltd. mit Hauptsitz in Kapstadt.

