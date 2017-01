Düsseldorf - Sandra Scholz (45) wird zum 1. März 2017 in den Vorstand der Commerz Real aufrücken, so die Commerz Real AG in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Die bisherige Leiterin Human Ressources und Communications wird im Vorstand neben diesem Bereich auch für Marketing und Direktvertrieb, Compliance, Recht sowie das Investoren- und Anlegermanagement verantwortlich zeichnen. Gleichzeitig verlässt Robert Bambach das Unternehmen zum 28. Februar auf eigenen Wunsch, um sich neuen beruflichen Herausforderungen außerhalb des Konzerns zu stellen.

