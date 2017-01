Köln (ots) - Das anstehende Gerichtsverfahren berührt mittelbar die historische Frage, ob es ein Zusammenwirken zwischen jeweiliger Bundesregierung durch das Bundesfamilienministerium (BMFSFJ), Conterganstiftung und Grünenthal gegen die Interessen der Conterganopfer gegeben hat.



Datum: 15.2.2017 Uhrzeit: 12:00 Uhr Ort: Landgericht Bonn, Wilhelmstraße 21, 53111 Bonn Raum: Sitzungssaal S. 1.15 (Saalbau)



Infos zur Barrierefreiheit: http://www.lg-bonn.nrw.de/behoerde/behinderte/index.php



Am Eingang des Gerichtsgebäudes finden Einlasskontrollen statt.



Hierdurch kann es zu Wartezeiten kommen.



Bitte berücksichtigen Sie das bei Ihrer Planung.



Der vollständige Text mit kurzer Darstellung des Gegenstands des obigen Rechtsstreits und dessen Bedeutung für die Conterganhistorie ist im Anhang oder unter folgendem Link zu finden:



www.gruenenthal-opfer.de/Gerichtstermin_Meyer_g_Schucht_15_2_2017



OTS: BCG - Bund Contergangeschädigter und Grünenthalopfer e.V. newsroom: http://www.presseportal.de/nr/123049 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_123049.rss2



Pressekontakt: BCG - Bund Contergangeschädigter und Grünenthalopfer e.V. c/o Herr Andreas Meyer (1. Vorsitzender) Dohmengasse 7 , 50829 Köln Email: bcg-brd-dachverband@gmx.de Webseite: www.gruenenthal-opfer.de Mobil: 0172 / 2905974