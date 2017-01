IRW-PRESS: 92 Resources Corp.: 92 RESOURCES CORP. bietet Rückblick auf ein erfolgreiches 2016 und umreißt strategische Pläne für 2017

Vancouver, 23. Januar 2017 - 92 Resources Corp. (das Unternehmen) (TSX.V: NTY) (FWB: R9G2) freut sich, das folgende Unternehmensupdate bereitzustellen, das eine Übersicht über die im Laufe von 2016 durchgeführten Aktivitäten und die Pläne für 2017 umfasst. 2016 war für das Unternehmen ein spannendes und erfolgreiches Jahr, in dem das Unternehmen folgendes erreicht hat: - Das Unternehmen nahm 1.486.000 $ zur Weiterentwicklung seiner Explorationsprojekte ein; - Das Unternehmen erwarb die Lithiumkonzessionsgebiete Hidden Lake und Pontax; - Die Erkundungen bei Hidden Lake führten zur Identifizierung von mindestens sechs (6) separaten lithiumhaltigen Pegmatiten. Aus vier Pegmatiten wurden über 300 Schlitzproben entlang einer diskontinuierlichen Streichlänge von etwa 2.240 m entnommen, die einen Spitzenwert von 3,31 % Li2O lieferten. Weitere Pegmatite sind zu beproben; - Ein technischer Bericht gemäß NI 43-101 für das Lithiumkonzessionsgebiet Hidden Lake, datiert mit 16. Dezember 2016, wurde auf SEDAR eingereicht und kann dort oder auf der Website des Unternehmens unter folgendem Link abgerufen werden: http://92resources.com/43101-Hidden-Lake-Report.pdf.

Auch 2017 sollten neue Energielösungen weiterhin für große Aufmerksamkeit sorgen und das Unternehmen engagiert sich weiter für die Weiterentwicklung seiner hochwertigen Projekte, die folgende Arbeiten einschließt:

- Erschließung des Lithiumkonzessionsgebiets Hidden Lake in den Nordwest-Territorien (NWT), einschließlich der Beantragung einer Bohrgenehmigung; - Erste Erkundungen im Lithiumkonzessionsgebiet Pontax in Quebec; und - Ermittlung neuer Möglichkeiten für das Frac-Sand-Konzessionsgebiet Golden in BC.

Die neuen Energie-Projekte des Unternehmens gehören drei allgemeinen Kategorien an: grüne Energie, Kernenergie und unkonventionelle Öl- und Gasprojekte.

Das Lithiumkonzessionsgebiet Hidden Lake in den kanadischen Nordwest-Territorien befindet sich in strategischer Lage im Zentrum des Pegmatitgürtels Yellowknife. Es ist über den Straßenweg zugänglich und seine Nähe zu bestehender Infrastruktur bietet während der Explorations- und Erschließungsphasen zahlreiche Vorteile und ermöglicht Kosteneinsparungen.

Das Konzessionsgebiet Pontax befindet sich im Zentrum des Lithiumdistrikts im westzentralen Bereich der kanadischen Provinz Quebec und erstreckt sich über mehrere historische Pegmatite in der Nähe zu bekannten spodumenhaltigen Pegmatiten. Das Konzessionsgebiet ist von einem 20 km langen Abschnitt des Grünsteingürtels Pontax unterlagert, der auch ein günstiges geologisches Milieu für Goldvorkommen ist.

Das Frac-Sand-Konzessionsgebiet Golden befindet sich in Westkanada unweit der Gemeinde Golden in British Columbia. Dieses Konzessionsgebiet deckt einen 4 km langen Abschnitt der Formation Mt. Wilson ab, die aus weißen Quarz-Sandsteinen mit hohem Reinheitsgrad besteht. In der benachbarten Kieselerdemine Moberly, die von Heemskirk Canada Ltd. betrieben wird, werden eine Anzahl von Produkten mit hohem Reinheitsgrad gewonnen. Seine strategische Lage im Westen Kanadas und unweit bestehender Infrastruktur ermöglicht den Zugang zu den Öl- und Gasmärkten zu wettbewerbsfähigen Konditionen. Dieses Projekt erhielt 2016 sehr viel Beachtung und das Unternehmens prüft derzeit verschiedene Möglichkeiten, das Potenzial des Projekts zu erschließen und den Unternehmenswert zu steigern.

NI 43-101-konforme Veröffentlichung William Miller P. Geo. von Dahrouge Geological Consulting Ltd. hat als qualifizierter Sachverständiger gemäß National Instrument 43-101 die Erstellung der Fachinformationen in dieser Pressemitteilung beaufsichtigt.

