Nach mehr als drei Monaten Wartezeit hat Samsung nun seinen Untersuchungsbericht zum Flaggschiff-Smartphone Galaxy Note 7 präsentiert.



Man schließt für die Zukunft eine Wiederholung des Debakels aus, denn die Nachforschungen sowohl des Unternehmens als auch unabhängiger Einrichtungen hätten ergeben, dass die Brände bei den Geräten einzig und allein durch fehlerhafte Batterien ausgelöst worden seien. Dies gab der Chef der Samsung-Mobil-Sparte, Koh Dong Jin, am Montag bekannt.



Die Koreaner versprachen zugleich, dass sich solche Vorfälle nicht wiederholen würden. "Die Lektionen aus den vergangenen Monaten sind nun in unseren Prozessen und unserer Kultur weitreichend berücksichtigt worden", hieß es in einer Erklärung des Managements.



Nach den Bränden beim Galaxy Note 7 rief Samsung im September zunächst 2,5 Mio. Modelle zurück und musste schlussendlich das Smartphone ganz vom Markt nehmen. Dies kostete das Unternehmen mehrere Milliarden Gewinn.



Doch der größte Rivale von Apple steckte die Probleme gut weg. Nach vorläufigen Zahlen stieg der operative Gewinn im vierten Quartal 2016, trotz eines leichten Umsatzrückgangs, um etwa 50 % auf umgerechnet 7,3 Mrd. Euro.



Der endgültige Quartalsbericht soll nun am Dienstag folgen und die Investoren warten insbesondere darauf, wie sich das Debakel wohl auf die Nachfrage nach dem neuen Modell S8 auswirkt, dessen Markteinführung für April oder Mai erwartet wird.