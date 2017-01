BERLIN (Dow Jones)--Die umstrittene Pkw-Maut soll nach dem Willen des Verkehrsministeriums am Mittwoch von der Regierung verabschiedet werden. "Wir gehen davon aus, dass sich das Bundeskabinett am Mittwoch mit der Infrastrukturabgaben befassen wird", sagte ein Ministeriumssprecher am Montag in Berlin.

Ein Sprecher des Bundesfinanzministeriums erklärte hingegen, Minister Wolfgang Schäuble (CDU) erwarte nach wie vor Mehreinnahmen, damit er der Maut zustimmen könne. "Da sind wir im Moment in der Abstimmung und da habe ich keine Neuigkeiten zu berichten". Der Sprecher wollte auf Nachfrage nicht bestätigen, dass auch Schäuble - wie Dobrindt - mit Einnahmen von 500 Millionen Euro jährlich rechnet.

Hintergrund sind Befürchtungen bei Schäubles Beamten, dass sich die durch Kompromissverhandlungen mit Brüssel mehrfach aufgeweichte Pkw-Maut doch nicht als so lukrativ erweisen könnte, wie Verkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) bisher vorgerechnet hat.

Die Maut muss zunächst von allen Autofahrern bezahlt werden. Deutsche Fahrzeughalter bekommen ihr Geld per Verrechnung mit der Kfz-Steuer zurück.

