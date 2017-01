Berlin - Scope Analysis hat 53 Fondsgesellschaften zu "Liquid Alternatives" befragt: Rund 90% schätzen das Absatzpotenzial für 2017 als "sehr gut" oder "gut" ein, so die Experten von Scope Analysis.Bei Vermögensverwaltern, Family Offices und Versicherungen würden Fondsanbieter das größte Potenzial sehen. Die Beliebtheit dieser vergleichsweise jungen Fondskategorie setze sich damit fort. Bereits in den vergangenen Jahren sei die Nachfrage und in der Folge das Fondsangebot im Bereich Liquid Alternatives stark gewachsen. Die Anzahl der zugelassenen Fonds habe sich in den vergangenen fünf Jahren verdoppelt. Derzeit gebe es in Deutschland rund 700 Fonds. Zum Vergleich: 2005 seien gerade einmal 21 Fonds zum Vertrieb zugelassen gewesen.

