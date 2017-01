Frankfurt - Investmentfonds haben im November netto 9,3 Milliarden Euro neue Mittel eingesammelt, so die Experten vom BVI.Dabei hätten Spezialfonds mit Zuflüssen von 9,4 Milliarden Euro dominiert. Aus Publikumsfonds seien 0,1 Milliarden Euro abgeflossen und damit weniger als im Vormonat, als sie Rückflüsse von 2,6 Milliarden Euro verzeichnet hätten. Aus freien Mandaten hätten institutionelle Anleger 4,4 Milliarden Euro abgezogen. Seit Jahresbeginn summiere sich das Neugeschäft der Fondsgesellschaften auf 81,8 Milliarden Euro. Die Fondsbranche habe Ende November 2016 ein Vermögen von 2,7 Billionen Euro verwaltet. Mit 1,5 Billionen Euro entfalle über die Hälfte auf Spezialfonds. 899 Milliarden Euro würden die Fondsgesellschaften in Publikumsfonds und 373 Milliarden Euro in freien Mandaten verwalten.

