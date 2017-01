Mainz (ots) - "Wissenschaft am Donnerstag" am 2. Februar 2017: "Mangelware Blut", Wissenschaftsdokumentation, 20.15 Uhr "scobel - Mit Blut gegen Krebs", Gesprächssendung mit Gert Scobel, 21.00 Uhr Erstausstrahlungen



Blutkonserven sind knapp, der Bedarf an Spenderblut kann nicht gedeckt werden. Laut Weltgesundheitsorganisation (WHO) werden jährlich rund 75 Millionen Blutspenden benötigt. Allein für Deutschlands Patienten müssen täglich etwa 18.000 Blutspenden verfügbar sein. Doch nur etwa drei Prozent der Menschen spenden regelmäßig. Forscher experimentieren deshalb an Alternativen zu Spenderblut. Die Dokumentation "Mangelware Blut" von Carsten Binsack macht am Donnerstag, 2. Februar 2017, um 20.15 Uhr deutlich, wie drängend das Problem ist, wo im medizinischen Alltag Blut gespart werden kann und zeigt Forschungen mit künstlichem Blut aus Wattwürmern sowie aus Stammzellen.



Im Rahmen von "Wissenschaft am Donnerstag" macht die Gesprächssendung "scobel - Mit Blut gegen Krebs" im Anschluss um 21.00 Uhr deutlich, dass Blut alle nötigen Informationen über eine Krebserkrankung enthält - eine Gewebeentnahme könnte so überflüssig sein. Moderator Gert Scobel stellt mit seinen Gästen neue Verfahren im Kampf gegen Krebs vor und fragt unter anderem: Welche Chancen und Risiken ergeben sich aus der sogenannten Liquid Biopsy für Patienten?



