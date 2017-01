Negativzinsen der Zentralbanken stellen für viele europäische Finanzinstitute eine Herausforderung dar. Die Schweizer Privatbank Julius Bär reicht einen Teil der Kosten nun an ihre Kundenberater weiter.

Die Schweizer Privatbank Julius Bär reicht einen Teil der Kosten für Negativzinsen an ihre Kundenberater weiter. Das Institut verteilt die Strafgebühren damit auf mehrere Schultern: Einen Teil der Kosten trage die Bank, einen Teil die Kunden und einen Teil die Kundenberater, erklärte ein Sprecher am Montag und bestätigte damit einen Bericht des Schweizer "Sonntags-Blick". Die Berater könnten entscheiden, inwieweit sie die Gebühr an die Kunden weiterreichen ...

