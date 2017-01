Wien - Im anhaltenden Niedrigzinsumfeld suchen mehr und mehr Anleger nach regelmäßig wiederkehrenden Erträgen aus verschiedenen Anlageklassen, so die Experten von "FONDS professionell".Um diesem Wunsch Rechnung zu tragen, habe Pioneer Investments einen neuen Fonds lanciert: Mit dem Pioneer Fund Solutions - Diversified Income Best Select (ISIN LU1431872925/ WKN A2ARYZ) hätten Anleger ab sofort die Möglichkeit, sich an einem aktiv gemanagten Multi-Asset-Dachfonds zu beteiligen. Wie der Asset Manager erzähle, habe der Income-Fonds bereits in der Zeichnungsphase Zuflüsse in Höhe von 149 Millionen Euro verbuchen können.

