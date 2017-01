Im vierten Quartal lieferte der Imbisskonzern 1,44 Dollar Gewinn je Aktie und lag damit 3 Cent über dem Analysten-Konsens. Ähnlich lief es beim Umsatz: Mit einer Erlössumme in Höhe von 6,03 Milliarden Dollar wurde die Erwartung um 40 Millionen Dollar übertroffen.



Gegenüber dem Vorjahr ergab sich eine Umsatzeinbuße von 4,9 Prozent, dies wurde auf die Abgabe von Filialen an Franchisenehmer zurückgeführt ("refranchising").



CEO Steve Easterbrook wies auf verschiedene Veränderungen hin, die der Konzern im Geschäftsjahr erreichte. Man habe das Angebot, das Ambiente und auch die technische Ausstattung verbessert. So sei man auf dem richtigen Weg, um von den Kunden als "das moderne, fortschrittliche Burger Unternehmen" wahrgenommen zu werden.



Der globale Umsatz auf vergleichbarer Fläche sei im Gesamtjahr mit + 3,8 Prozent so stark gestiegen wie zuletzt 2011 (im vierten Quartal: + 2,7 Prozent), so der CEO.



Die Anleger schienen bestens zufrieden zu sein, die McDonalds-Aktie legte außerbörslich zunächst rund 2,5 Prozent zu, sackte dann aber in den negativen Bereich (- 0,25 Prozent) ab.



Helmut Gellermann / Frankfurter Tagesdienst