NEW YORK (Dow Jones)--Die Schnellrestaurantkette McDonald's hat im vierten Quartal auf vergleichbarer Basis mehr umgesetzt als erwartet. Auf dem Heimatmarkt USA war das Geschäft allerdings rückläufig. Die Begeisterung für das vor einem Jahr noch neue Angebot, den ganzen Tag über frühstücken zu können, ließ deutlich nach.

In den drei Monaten per Ende Dezember legte der Umsatz auf vergleichbarer Fläche weltweit um 2,7 Prozent zu. Das war deutlich mehr als von Consensus Metrix befragte Analysten mit 1,4 Prozent erwartet hatten. In den USA gingen die vergleichbaren Einnahmen dagegen um 1,3 Prozent zurück.

Zurzeit warten Investoren auf neue Menü-Optionen. McDonald's hat schon länger keine neuen Kassenschlager mehr vorgestellt.

In den ersten drei Monaten des laufenden Jahres muss der Konzern sich erneut an sehr starken Vorjahreszahlen messen, wie CEO Steve Easterbrook warnte. Im ersten Quartal 2016 hatte das ganztägige Frühstücksangebot in den USA für einen überraschend großen Umsatzsprung gesorgt, unterstützt von gutem Wetter. Zudem hatte das Quartal wegen eines Schaltjahres einen Tag mehr.

Der Nettogewinn sank auf 1,19 Milliarden von 1,21 Milliarden Dollar im Vorjahreszeitraum. Das Ergebnis je Aktie stieg wegen einer geringeren Zahl ausstehender Anteile auf 1,44 von 1,31 Dollar. Der Konzernumsatz sank insgesamt wegen des Refranchising von Filialen um 5 Prozent auf 6,03 Milliarden Dollar.

Von Thomson Reuters befragte Analysten hatten mit einen Gewinn von 1,41 Dollar je Aktie bei Einnahmen von 5,99 Milliarden Dollar gerechnet.

Die Aktie fiel im vorbörslichen Handel um 0,5 Prozent auf 121,19 Dollar.

