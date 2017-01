LOS ANGELES (IT-Times) - Die Hyperloop Transportation Technologies (HTT) plant, ein Hochgeschwindigkeits-Röhrensystem in Europa einzuführen. Starten will man damit in der Tschechischen Republik. Das Unternehmen ist nicht zu verwechseln mit Hyperloop One, dem ähnlich klingenden und operierenden Transport-Technologie-Vehikel...

