Dresden (ots) - SOLARWATT bietet ab sofort für den modularen Stromspeicher MyReserve noch mehr Flexibilität: Über Extension- und Clusterlösungen lassen sich die Kapazität und die Leistung der Speicher-Systeme MyReserve 500 und 800 erweitern und auf jede Anforderung im Privathaushalt oder Kleingewerbe exakt zuschneiden. Laut Geschäftsführer Detlef Neuhaus trifft dies den Kern der SOLARWATT-Strategie: "Wir sind nun noch besser in der Lage, auf die spezifischen Kundenwünsche zu reagieren. Wer beispielsweise einen größeren Energiebedarf hat und mehr Speicherkapazität benötigt, kann seinen MyReserve passend dazu dimensionieren."



Bei der MyReserve Extension lassen sich über ein separates Gehäuse bis zu zwei zusätzliche Batteriemodule mit einer Kapazität von jeweils 2,2 kWh in das System integrieren. Damit lässt sich die Kapazität von 4,4 kWh auf 6,6 oder 8,8 kWh steigern. Die Basis für die Erweiterung bildet der MyReserve 800, eine Weiterentwicklung des Stromspeichers MyReserve 500, den SOLARWATT erstmalig im Sommer 2015 auf der Fachmesse ees im Rahmen der Intersolar vorstellte. Er verfügt über einen größeren Eingangsspannungsbereich, wodurch sich bis zu 18 PV-Module anschließen lassen. Die MyReserve Extension eignet sich insbesondere für Kunden mit hohem Nachtverbrauch, die kaum Spitzenverbraucher wie Wärmepumpen oder Elektrofahrzeuge zuschalten.



Ein MyReserve Cluster kann den Eigenstromverbrauch speziell dann optimieren, wenn das Lastprofil sich zusätzlich zu einem hohen Nachtverbrauch auch durch häufige Verbrauchsspitzen auszeichnet. In einer Cluster-Lösung lassen sich alle bisherigen Varianten des MyReserve 500 und 800 zusammenschließen, so dass die zur Verfügung stehende Leistung mehrerer Geräte gleichzeitig genutzt werden kann.



Der Lithium-Ionen-Speicher MyReserve von SOLARWATT wurde bereits mehrfach prämiert. Bis heute ist er einer der wenigen Heimspeicher auf dem Markt, die nach dem Sicherheitsleitfaden für Lithium-Ionen-Hausspeicher extern geprüft und zertifiziert sind. Das System basiert auf der Gleichstromtechnik (DC), wodurch es einen überdurchschnittlich hohen Batterie-Wirkungsgrad von 99,2 Prozent und einen Gesamtwirkungsgrad von 93 Prozent erreicht. Zudem reagiert der Speicher innerhalb von weniger als einer Sekunde auf geänderte Stromanforderungen im Haushalt, was den Eigenverbrauchsanteil des selbst erzeugten Solarstroms weiter optimiert.



Über SOLARWATT:



Die 1993 gegründete und weltweit tätige SOLARWATT GmbH mit Sitz in Dresden ist einer der führenden deutschen Hersteller von Photovoltaiklösungen - von widerstandsfähigen, extrem langlebigen Glas-Glas-Solarmodulen bis hin zu intelligenten Energiemanagement- und Speichersystemen für den Privat- und Gewerbebereich. Trotz seines wachsenden Angebotsportfolios hält das Unternehmen, das mittlerweile international 300 Mitarbeiter beschäftigt, an seinen Prinzipien fest: Alle Produkte werden in Deutschland hergestellt und überzeugen durch Premiumqualität. Seit 2013 ist SOLARWATT Kooperationspartner von BMW im Rahmen des "360° Electric"-Programms für effiziente Elektromobilität. Sein Know-how in der Speicherforschung und -entwicklung bündelt der sächsische Mittelständler seit 2016 im Technologiezentrum SOLARWATT INNOVATION.



