Frankfurt - Gute Konjunkturdaten und höhere Inflationserwartungen aufgrund eines steigenden Ölpreises sorgten bereits im Oktober für höhere Renditen am US-Rentenmarkt, so die Experten von Union Investment im Kommentar zum UniRenta (ISIN DE0008491028/ WKN 849102).Mit dem überraschenden Wahlsieg von Donald Trump bei den Präsidentschaftswahlen habe diese Bewegung zusätzliche Dynamik erhalten. Die Hoffnungen auf einen Fiskalstimulus und die damit verbundene Erwartung nach der Ausgabe weiterer US-Staatsanleihen zur Finanzierung hätten für Kursverluste gesorgt. Gemessen am JP Morgan Global Bond US-Index hätten US-Staatsanleihen im Berichtszeitraum 4,1 Prozent an Wert verloren.

