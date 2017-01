Ein Start-up-Gründer will Geschmack und Gerüche digital festhalten. Es wäre der Durchbruch zu einem Milliardengeschäft: Neue Lebensmittel, Getränke oder Parfüms könnten den Geschmack der Masse auf Anhieb treffen.

Chris Hanson sieht wie ein genügsamer Wissenschaftler aus, so wie er dasitzt, groß und breit gewachsen, in seinem engen, fenster- und schmucklosen Büro am Stadtrand von Palo Alto. Es ist Dienstagnachmittag, draußen scheint die kalifornische Sonne. "Alles sehr eng, ich weiß", entschuldigt Hanson sich und zieht seine breiten Schultern zusammen, als ob das mehr Platz schaffen würde.

Das Haus, im funktionalen Stil der frühen Sechzigerjahre gebaut, hat andere Annehmlichkeiten zu bieten. Hier ist StanfordX, die höhere Start-up-Schule der Eliteuniversität untergebracht. Und hier hat Hanson Zugriff auf Analysegeräte und Supercomputer im Wert von mehreren Millionen Dollar.

Die benötigt er dringender als den Valley-üblichen Start-up-Komfort mit durchdesignten Konferenzräumen und drollig bunten Großraumbüros. Denn der 58-jährige Amerikaner ist Chef der Jungfirma Aromyx, die er zusammen mit einer Gruppe befreundeter Wissenschaftler vor drei Jahren gegründet hat. Und der Hüne im legeren blauen Hemd ist der Mann, der unseren Geschmacks- und Geruchssinn aufzeichnen und digitalisieren und dafür einfangen will auf einem Chip, groß wie eine Ansichtskarte. Schon zieht Hanson den Prototyp seines EssenceChip triumphierend aus der Schublade. "Wir können damit endlich Geruch und Geschmack bearbeiten", sagt er.

Es klingt nach einer verrückten Mission. Längst können wir Bilder mit Filtern auf dem Smartphone verfremden oder aus digitalen Songs Sequenzen herauskopieren und zu einer neuen Komposition zusammensetzen. Setzt sich Hansons Technologie durch und reift sie, könnte demnächst auch der Geschmack und der Geruch, etwa von frischen Pommes frites, regelrecht aufgezeichnet und verfeinert werden.

Mehr noch: Was den meisten Menschen schmeckt oder für sie gut riecht, wäre dann keine Geschmackssache mehr, sondern eine genaue Ansammlung von Datenpunkten, die anschließend manipuliert oder patentiert werden könnte. Hanson ist einem Milliardengeschäft auf der Spur.

Ein großer Getränkekonzern testet den Chip derzeit, um bewährte Geschmacksrichtungen aufzuzeichnen und auf ihrer Basis neue Limonaden am Computer zunächst digital zu entwickeln und dann Probanden urteilen zu lassen. Funktioniert die Methode, könnte etwa der Geschmack von Coca-Cola entziffert und nachgebraut werden, ganz ohne dass man das patentierte Geheimrezept des Getränkeherstellers aus dem Tresor im Firmenmuseum in Atlanta stehlen müsste. Beliebte, aber ungesunde Lebensmittel wie Sahnetorten könnten geschmacksecht hergestellt werden, aber mit weniger fetten Zutaten. Und neue Lebensmittel, Getränke und Düfte könnten kreiert werden, die den Massengeschmack auf Anhieb treffen. Neben der Lebensmittelindustrie ist auch die Kosmetikbranche ein potenzieller Kunde, die nach dem perfekten Duft fahndet.

Über fünf klassische Sinne verfügt der Mensch. Sehen und Hören lassen sich immer besser aufzeichnen und realistischer wiedergeben, etwa als hochauflösendes oder dreidimensionales Fernsehen mit beeindruckenden Sound-Effekten. Und Konzerne wie Facebook, Microsoft, Google oder Sony basteln nun an virtuellen Unterhaltungswelten, die sie als nächsten großen Wachstumsmarkt ausgemacht haben.

Auch der Tastsinn wird immer stärker digital erschlossen. In die Displays von Smartphones sind Sensoren eingebaut, die den Druck der Finger messen und entsprechend das Öffnen von Nachrichten oder Fotos ausführen. Oft vibriert das Display dann, um auch dem Tastsinn genüge zu werden. Doch beim Aufzeichnen von Riechen und Schmecken steht die Industrie am Anfang.

Russische ...

Den vollständigen Artikel lesen ...