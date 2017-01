FRIEDRICHSHAFEN (dpa-AFX) - Zur internationalen Motorradmesse Motorradwelt in Friedrichshafen (Bodenseekreis) haben sich so viele Aussteller angemeldet wie nie zuvor. 310 Hersteller, Händler und Dienstleister - und damit 6,5 Prozent mehr als im Vorjahr - zeigen von 27. bis 29. Januar Neuheiten rund um das motorisierte Zweirad, wie die Messe Friedrichshafen mitteilte. Motorräder seien inzwischen seltener Nutzwert-Fahrzeuge, sondern würden zunehmend zum Spaß gefahren, erklärte ein Experte der Motorradfachpresse am Montag in Friedrichshafen. Schon im vergangenen Jahr wurden Besucher- und Ausstellerrekorde bei der Motorradwelt Bodensee erzielt./lem/DP/tos

