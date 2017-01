Die Bilanzsaison in den USA ist in vollem Gange. Heute hat bereits MC Donald's Bilanz gezogen. Nach Börsenschluss folgt noch die Bilanz von Yahoo. Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur des Anlegermagazins DER AKTIONÄR wirft einen Blick auf die Zahlen bzw. die Erwartungen. Außerdem setzt sich Martin Weiß im Video mit den Aktien von Alibaba, Microsoft, Alphabet und dem Dow Jones auseinander. Zudem gibt Viola Grebe, Korrespondentin an der Börse Frankfurt, einen Überblick was die Märkte in Deutschland heute bewegt.