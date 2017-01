Goldaktien vor erneuter Kursexplosion? - DAX und S&P 500 weiterhin bullisch

Weiterhin haben die Bullen den Markt in der Hand und sowohl die US-Märkte, als auch der DAX zeigen sich in Bestform. Dennoch gibt es wichtige Marken, die nun nicht nach unten gebrochen werden dürfen. Welche das sind, schauen wir uns in der aktuellen Videoanalyse genauer an. Heißester Sektor derzeit sind definitiv die Goldaktien. Hier könnte es bald weiter nach oben gehen.Wie es in den Märkten weiter geht und warum Sie aktuell einige Gewinne realisieren sollten, besprechen wir in unserer aktuellen Videoanalyse.