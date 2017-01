Robeco

Die Finanzmärkte sind wie eine moderne Version der Fabel vom Hasen und der Schildkröte. Aktien mit weniger Risiko bringen langfristig die höheren Gewinne, sagt Robeco Fondsgründer Pim van Vliet in seinem neuen Buch High Returns from Low Risk.Geduld zahlt sich aus - auch an der Börse. Investoren sollten genügend Ausdauer mitbringen, um Schwächephasen an den Märkten aussitzen zu können. Wer einen noch längeren Atem hat, wird belohnt: Langfristig sollen risikoarme Aktien eine signifikant höhere Rendite als risikoreiche Aktien erzielen. So lautet die These vom Gründer und Portfolio-Manager der milliardenschweren-Fonds Pim van Vliet, die er zusammen mit Portfolio-Manager und Co-Autor Jan de Koning in ihrem neuen Buch "High Returns from Low Risk" herausarbeitet.

