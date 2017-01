-- Unternehmen wird FlexTRADER EMS für den weltweiten Handel mit Aktien, Termingeschäften und Devisen einsetzen --

-- Neue FlexAlert App für mobile Benachrichtigungen in Echtzeit --

FlexTrade Systems (@FlexTrade), ein weltweit führender Anbieter von Ausführungs- und Ordermanagementsystemen in verschiedenen Anlageklassen, gab heute bekannt, dass Sanlam Investments mit Sitz in Südafrika sich für FlexTRADER EMS zur Ermöglichung des weltweiten anlageklassenübergreifenden Handels sowie FlexAlert für mobile Benachrichtigungen in Echtzeit per iOS und Android entschieden hat.

Oliver Boatfield, Director EMEA von FlexTrade UK Ltd in London, sagte: "Im Zuge der Elektronisierung des anlageklassenübergreifenden Handels ist es für ein Unternehmen wie Sanlam äußerst wichtig, seinen gesamt globalen Ablauf über eine einheitliche Plattform abzuwickeln. Die nahtlose Integration von FlexTRADER in NeoXam OMS von Sanlam, kombiniert mit unseren umfangreichen Automatisierungsfunktionen und FlexAlert, einem Benachrichtigungssystem in Echtzeit per mobiler App, versetzt Sanlam in die Lage, rasches und effizientes Trading auf den weltweiten Märkten zu betreiben."

"Das FlexTRADER EMS wird gemeinsam mit dem bestehenden System NeoXam OMS von Sanlam Investments verwendet, um den Ordermanagementprozess weiter zu verbessern und unseren Kunden die beste Ausführung zu bieten", sagte Gerard Barnardt, Chief Information Officer, Sanlam Investments.

FlexTRADER ist ein preisgekröntes, vollumfänglich anpassbares Ausführungsmanagementsystem (Execution Management System, EMS) mit vorgegebenen Handelsstrategien und -taktiken für den Portofolio- und Einzelwertpapierhandel über alle Anlageklassen hinweg, darunter Aktien, Devisen, Optionsrechte, Termingeschäfte und festverzinsliche Wertpapiere. FlexAlert ist eine neue mobile Echtzeit-App für iOS und Android, welche die Übermittlung von Alarmmeldungen und Benachrichtigungen aus dem FlexTRADER EMS bietet.

Über FlexTrade Systems, Inc.

FlexTrade Systems, Inc. wurde 1996 gegründet und hat sich mit der Einführung maklerneutraler Order- und Ausführungsmanagement-Handelsplattformen für Aktien, Devisen, börsengehandelte Derivate und festverzinsliche Wertpapiere als Branchenpionier etabliert. Mit Niederlassungen in Nordamerika, Europa und Asien verfügt FlexTrade über einen weltweiten Kundenstamm, der mehr als 175 kauf- und verkaufsseitige Firmen umfasst, darunter zahlreiche der größten Investmentbanken, Hedgefonds, Vermögensverwalter, Rohstoffhandelsberater und institutionellen Broker. Weitere Informationen über FlexTrade Systems finden Sie unter www.flextrade.com oder folgen Sie den Nachrichten des Unternehmens auf Twitter unter www.twitter.com/flextrade oder LinkedIn unter http://www.linkedin.com/company/flextrade.

Über Sanlam Investments

Sanlam Investments ist eins der größten südafrikanischen Unternehmen für Investmentmanagement. Wir bieten ein umfangreiches Angebot an lokalen und Offshore-Investmentprodukten für Endanleger, Finanzplaner und Institute. Unsere Investmentmöglichkeiten umfassen passiv und aktiv gemanagte Unit Trusts, Hedgefonds sowie getrennte und gepoolte Pensionsfonds. http://www.sanlaminvestments.com

