Grüne Woche-Zahl des Tages:



Bis zu 120 Euro kostet ein Kilo Steak vom Wagyu-Rind. Wagyu-Rinder sind die exklusivste Rinderrasse der Welt. Ihr Fleisch ist gleichmäßig marmoriert und hat einen bis zu 50 Prozent höheren Anteil an gesättigten Fettsäuren.



Grüne Woche-Zitat des Tages:



"Die russische Wirtschaft ist sehr an einer Teilnahme der Grünen Woche interessiert. 20 Jahre lang haben wir die Messe erfolgreich als Vermarktungsplattform genutzt. Es besteht eine gute Chance, dass Russland auf der Grünen Woche 2018 wieder dabei ist. Dies ist auch so auf Ministerebene besprochen worden." Der russische Vizelandwirtschaftsminister Evgeny Gromyko bei seinem heutigen Grüne Woche-Besuch.



- BMEL-Sonderschau: Ernährungswissen kompetent gebündelt - Ungarn setzt auf Qualität - Tschechien mit sechs neuen Ausstellern - Polen setzt auf regionale und traditionelle Erzeugnisse - Schweiz - nicht nur Käse und Schokolade - Marzipanbrot mit Hanfsamen aus Dänemark - Griechenland lockt mit Schnecken, Oliven und Bottarga - Brasilianischer Wein wird immer beliebter - Senegal: Tee mit Karité-Butter - Einer der besten Wodkas der Welt stammt aus der Mongolei - Bayerische Familie repräsentiert seit 20 Jahren Kanada - Brandenburger Minister kritisiert Milchpreise - Österreich und Deutschland wichtige Handelspartner - 3D-Drucker mit Biokunststoff - Markthalle 12: Glühbo, der Glühwein aus der Brauerei - Biohalle: BIOSpitzenköche - mit allen Sinnen genießen - DiVin: Seltene Weine und Sekte verkosten - Mecklenburg-Vorpommern: Ausfrieren für den Biergeschmack - Sachsen-Anhalt setzt auf Bio - Sachsen-Anhalt: vegane Currywurst hat Premiere - Ananas und Kokos in der Berliner Luft - Brandenburg-Halle: Austausch mit polnischen Partnern - Sanddorn-Spezialitäten aus Brandenburg - Bundeskaltblutschau: Sieger gekürt - Wagyu-Rinder in der Tierhalle - Blumenhalle: Die lebende Wüste - Murmeln für den Grüne-Woche-Wald - "Lust aufs Land": Landjugendbewegungen diskutieren - ErlebnisBauernhof: Das perfekte Sonntagsbrötchen



