Die Bundesbank rechnet damit, dass die Inflation in Deutschland im Januar auf gut zwei Prozent steigt. Das dürfte die Kritik an der Niedrigzinspolitik der EZB weiter anfachen.

Für Mario Draghi, den Präsidenten der Europäischen Zentralbank (EZB), könnte es in den kommenden Wochen noch ein bisschen schwerer werden, die ultralockere Geldpolitik der Notenbank zu rechtfertigen - zumindest in Deutschland. Denn dort werden nach Schätzungen der Bundesbank die Preise weiter steigen. Im Januar könnte "die Rate gut zwei Prozent erreichen", schreibt die Notenbank in ihrem am Montag veröffentlichten Monatsbericht. Damit würde die Preisentwicklung sogar leicht über dem von der EZB angestrebten Stabilitätsniveau von unter, aber nahe zwei Prozent liegen.

Bereits im Dezember waren die Verbraucherpreise in Deutschland um 1,7 Prozent gestiegen. In der gesamten Euro-Zone lag die Inflation dagegen nur bei 1,1 Prozent. Dabei gab es deutliche Unterschiede: In Italien und Griechenland etwa stagnierten die Preise nahezu. Viele Ökonomen gehen davon aus, dass dieser Trend anhält.

"Die Preisentwicklung wird sich in Deutschland wohl für die nächsten fünf Jahre stärker ...

Den vollständigen Artikel lesen ...