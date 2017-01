ESSEN (dpa-AFX) - Für das grüne Hobby haben viele Verbraucher im vergangenen Jahr tiefer in die Tasche gegriffen. Mit durchschnittlich 107 Euro pro Kopf seien die Ausgaben für Blumen und Zierpflanzen 2016 weiter angestiegen, berichtete der Zentralverband Gartenbau (ZVG) am Montag im Vorfeld der Pflanzenmesse IPM (24.-27.1.) in Essen. Im Jahr 2015 hatten die Ausgaben bei rund 104 Euro gelegen. Beim Umsatz rechnet der Verband für das vergangene Jahr mit einem Zuwachs um zwei Prozent auf die Rekordmarke von 8,7 Milliarden Euro.

Besonders gefragt gewesen seien Kräuter, Gehölze und Stauden, so der Verband. Auch bei Zimmerpflanzen habe es seit Jahren wieder deutliche Zuwächse gegeben. Schlusslicht in der Gunst der Hobbygärtner seien die Beet- und Balkonpflanzen gewesen.

Zu der nur für Fachbesucher geöffneten Messe werden rund 1600 Aussteller aus 50 Ländern erwartet. Präsentiert werden Neuheiten aus der grünen Branche wie essbare Geranien sowie Züchtungen wie "Vanille-Basilikum" oder eine "Rosinentomate". Im Angebot sind aber auch Schnittblumen, darunter eine Rose mit einem Blütendurchmesser von zwölf Zentimetern. Bei den Blumensträußen seien in diesem Jahr naturnahe Arrangements in gedeckten Farben im Trend, berichtete Florist Manfred Hoffmann./uta/DP/tos

