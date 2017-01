Düsseldorf - Der Euro setzte zum Start der Woche die seit Jahresanfang anhaltende Erholung zum US-Dollar fort, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Belastend dürften sich auf den US-Dollar dabei Aussagen des neuen US-Präsidenten Donald Trump im Rahmen seiner Amtseinführung ausgewirkt haben, die mit Blick auf die Handelspolitik weiter in Richtung eines verstärkten Protektionismus verweisen würden. Eines der Hauptziele der neuen Regierung scheine es zu sein, Arbeitsplätze wieder in die USA zurückzuholen. Im Fokus der Handelspolitik dürften insofern Staaten stehen, die viele Güter in die USA ausführen würden. Das größte Exportvolumen in Richtung der USA komme derzeit aus folgenden Ländern: China, Mexiko, Kanada, Japan, Deutschland und Südkorea.

