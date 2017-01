Theresa May wird am Freitag Donald Trump persönlich treffen. Konfrontation oder Kuschelkurs sei dahingestellt, es geht um nichts geringeres als die Zukunft des Vereinigten Königreichs nach dem Brexit. Also um neue stabile Bündnisse und zukunftsfähige Konzepte. Ein Blind-Date mit Symbolkraft. Nun ist es fest verabredet, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...