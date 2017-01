Hamburg (ots) - Bereits am vergangenen Freitag, dem 20. Januar 2017, spielten im »Terminal Tango«, der Event-Location im »Hamburg Airport - Helmut Schmidt«, insgesamt 1.747 Spieler aus 277 Teams an 150 Tischen um den »Silpion Kicker Cup 2017«. Mit diesen Zahlen ist die von der Hamburger IT-Firma Silpion organisierte Veranstaltung die weltweit größte ihrer Art, und stößt den vorherigen Weltrekord aus dem Jahr 2006 vom Thron. Bezeichnenderweise wurde auch dieser vorherige Weltrekord in Deutschland aufgestellt.



Und noch weitere Tischfußball-Weltrekorde, etwa für längste Spiele werden im deutschen Sprachraum gehalten. Grund genug für das REKORD-INSTITUT für DEUTSCHLAND, Rekordrichter Olaf Kuchenbecker zur Prüfung der Teilnehmerzahlen und des potentiellen Weltrekords zum »Silpion Kicker Cup 2017« nach Hamburg zu entsenden: »Die Rekordprüfung heute ist wie ein Deja-vu, und daher ein ganz besonderer Moment für mich. Denn auch 2006 hatte ich den damaligen Weltrekord vor Ort geprüft und seinerzeit in der Arena auf Schalke bestätigt.«



In Hamburg wurde in drei Kategorien gespielt, vom Einsteiger bis zum Profi war alles dabei. Zahlreiche Firmen wie Lufthansa, Otto oder Spiegel Online nutzten die Veranstaltung zur Teambildung, und auch Bundesliga-Spieler wie Maria Pader, Kapitänin der »Hamburg Piranhas« waren mit von der Partie. Der zum 6. Mal organisierte »Silpion Kicker Cup« hat sich erst allmählich zu einer Massenveranstaltung gewandelt. Begonnen hatte er als interne Veranstaltung, zu der man sich halboffiziell zum Jahresanfang getroffen hatte. Nach und nach kamen immer mehr Spieler von befreundeten Unternehmen dazu, bis das Turnier in 2017 dann weltrekordfähig geworden ist.



Wegen der vielen Teilnehmer dauerte die vor-Ort-Akkreditierung der Spieler und deren Auswertung etwas länger als geplant. Erst gegen 19:30 Uhr konnte Rekordrichter Olaf Kuchenbecker das Ergebnis der Zählung verkünden und den Weltrekord für das »größte Kickerturnier der Welt« mit der Überreichung der Rekordurkunde an Patrick Postel und Oliver Hammerstein, Geschäftsführer der Silpion IT-Solutions GmbH bestätigen.



Übrigens: Beendet wurde das Turnier um kurz vor 8 Uhr am Samstag, dem 21. Januar 2017 mit dem entscheidenden Tor. Gewonnen hat Team HBT 1, Team Coremedia 1 erzielte den 2. Platz und Team Silpion 1 den 3. Platz.



- Abdruck für redaktionelle Zwecke honorarfrei, Beleg erbeten -



Honorarfrei verwendbare Bilder zum Download: http://t1p.de/8pgo



ÜBER DAS RID:



WELTREKORDE MADE IN GERMANY, SCHWEIZ, ÖSTERREICH, das vom RID herausgegebene Buch der deutschen Weltrekorde ist im Verlag »arsEdition« erschienen. Das REKORD-INSTITUT für DEUTSCHLAND (RID) sammelt und prüft Höchstleistungen aller Art aus dem deutschen Sprachraum und erkennt (Welt-)Rekorde an, die online auf www.rekord-institut.de präsentiert werden. Auf Wunsch zertifiziert das RID Rekorde mit der offiziellen Überreichung einer Rekordurkunde.



OTS: REKORD-INSTITUT für DEUTSCHLAND newsroom: http://www.presseportal.de/nr/113451 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_113451.rss2



Pressekontakt: RID REKORD-INSTITUT für DEUTSCHLAND GmbH - Olaf Kuchenbecker - ok@rekord-institut.de - + 49 40 236 248 71