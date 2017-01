München (ots) - Heute beginnt das 38. Filmfestival Max Ophüls Preis. Bis zum 29. Januar 2017 dreht sich in Saarbrücken alles um den deutschsprachigen Filmnachwuchs. Die Reihe "FilmDebüt im Ersten" ist in diesem Jahr mit acht Produktionen vertreten:



Wettbewerb Spielfilm



Einmal bitte alles (BR) Buch: Sina Flammang, Madeleine Fricke, Regie: Helena Hufnagel Redaktion: Natalie Lambsdorff (BR) Eine Produktion von filmschaft maas & füllmich GmbH (Produzenten: Torben Maas, Christian Füllmich) und COCOFILMS GmbH (Produzentin: Helena Hufnagel)in Koproduktion mit dem Bayerischen Rundfunk, gefördert durch FFF Bayern, mit Unterstützung von Hochschule für Fernsehen und Film München



Rakete Perelman (rbb) Buch: Johannes Rothe, Regie: Oliver Alaluukas Redaktion: Verena Veihl, Cooky Ziesche (rbb) Eine Produktion von Anna Wendt Filmproduktion GmbH, entstanden im Rahmen der Initiative LEUCHTSTOFF von rbb und Medienboard



Wann endlich küsst du mich (SWR/ARTE) Buch und Regie: Julia Ziesche Redaktion: Brigitte Dithard (SWR), Nadja Dumouchel (ARTE), Barbara Häbe (ARTE) Eine Produktion von U5 Filmproduktion in Koproduktion mit der Filmakademie Baden-Württemberg, SWR und ARTE (Produzenten: Katrin Haase, Norbert Walter, Karl-Eberhard Schäfer), gefördert vom Deutschen Filmförderfonds DFFF und Hessen Film und Medien



Die Reste meines Lebens (SWR/ARTE) Buch: Julia C. Kaiser, Jens Wischnewski, Regie: Jens Wischnewski Redaktion: Brigitte Dithard (SWR), Barbara Häbe (ARTE) Eine Produktion von kurhaus production Film & Medien GmbH in Koproduktion mit SWR und ARTE (Produzenten: Christoph Holthof, Daniel Reich) gefördert von der MFG Baden-Württemberg, der Filmförderanstalt und dem Deutschen Filmförderfonds



Marija (WDR/ARTE/SRF) Regie und Buch: Michael Koch Redaktion: Andrea Hanke (WDR), Georg Steinert (ARTE), Tamara Mattle (SRF) Eine Produktion von Pandora Film (Produzenten: Claudia Steffen, Christoph Friedel) in Koproduktion mit Hugofilm (Produzent: Christof Neracher) und Little Shark (Produzent: Tom Spiess), gefördert von Film- und Medienstiftung NRW, Deutscher Filmförderfonds, Bundesamt für Kultur (EDI) Schweiz, Zürcher Filmstiftung und Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien Filmförderungsanstalt



Jetzt. Nicht. (WDR) Buch: Julia Keller und Janis Mazuch, Regie: Julia Keller Redaktion: Corinna Liedtke (WDR) Eine Produktion von HEIMATFILM (Produzentin: Bettina Brokemper) in Koproduktion mit dem WDR, gefördert von Film- und Medienstiftung NRW und FFA.



Max Ophüls Watchlist



Plötzlich Türke (NDR) Buch: Burkhardt Wunderlich, Juliane Engelmann, Samia Susann Trabolsi, Buchvorlage: Cem Fertig, Regie: Isabel Braak Redaktion: Sabine Holtgreve (NDR) Eine Produktion von Marco Del Bianco und Ulrich Stiehm, gefördert von Filmförderung Hamburg/Schleswig-Holstein und Nordmedia



Strawberry Bubblegums (NDR) Buch: Cherokee Agnew, Regie: Benjamin Teske Redaktion: Sabine Holtgreve (NDR) Eine Produktion von Wüste Film (Produzent: Björn Vosgerau), gefördert von Filmförderung Hamburg/Schleswig-Holstein und Nordmedia



