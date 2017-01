Baden-Baden (ots) - Dienstag, 24. Januar 2017 (Woche 4)/23.01.2017



Gefahr am Geldautomat - die neuesten Tricks der Betrüger Betrüger denken sich immer neue Tricks aus, um an das Geld der Bankkunden zu kommen. Sehr beliebt bei Trickdieben ist das sogenannte Cash-Trapping. Um diese Manipulation zu bemerken, muss man beim Geld abheben genau hinschauen. "Marktcheck" zeigt, wie Kunden sich schützen können.



Dreiste Preise - wie einem die Hersteller das Geld aus der Tasche ziehen Rasierklingen, Kaffeekapseln und Druckertinte kosten in der Herstellung nur wenige Cent. Für Kunden sind die Produkte jedoch sehr teuer. Warum werden sie trotzdem gekauft? Zusammen mit Marketingexperten und der Verbraucherzentrale recherchiert "Marktcheck", was hinter dieser Preispolitik steckt und wie man unnötige Mehrkosten vermeidet.



Pfusch am Bau - wenn das Traumhaus zum Albtraum wird Baufehler, unzuverlässige Handwerker und geplatzte Terminabsprachen können den Traum vom Eigenheim zum Albtraum machen. "Marktcheck" zeigt, wie man sich wehren und vor Ärger schützen kann.



Vorsicht Pelz - wenn Echtfell als Kunstpelz verkauft wird Selbst wer Kleidung mit Kunstpelz kaufen will, erhält teilweise echtes Fell. Auf dem Etikett findet sich kein Hinweis. "Marktcheck" sieht sich in Geschäften der Stuttgarter Innenstadt um. In einem Reutlinger Labor werden die gekauften Produkte überprüft. Wie lässt sich die Täuschung erkennen?



Kapitalabfindung - wenn die Versicherung sich quer stellt Bei einer privaten Rentenversicherung muss man sich gegen Vertragsende zwischen einer monatlichen Rente oder einer Einmalzahlung entscheiden. Eine "Marktcheck"-Zuschauerin entschied sich für die einmalige Zahlung. Ihre Versicherung will jedoch nur die monatlichen Zahlungen leisten. Ein Fall für "Marktcheck"-Reporter Axel Sonneborn.



Tipp der Woche - Wein entkorken ohne Korkenzieher Wie lässt sich ein Korken ohne Korkenzieher entfernen? In einem Stuttgarter Einkaufszentrum testen Passanten verschiedene Methoden.



