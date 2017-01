Mit Hans A. Bernecker traf Holger Scholze beim Börsentag Dresden einen der erfahrensten Börsianer Deutschlands. Für den Herausgeber der Publikation "Die Actien-Börse" beginne mit der Wahlentscheidung in den USA eine neue Wirtschaftspolitik, nicht nur für die nächsten vier, sondern wahrscheinlich für die kommenden zwanzig Jahre. Ihn interessiere aber nicht, was Donald Trump sagt, sondern viel mehr, was seine Minister - allesamt Fachleute - tun. Für den Aktienmarkt erwartet der Experte, dass die Verlierer von gestern, die Gewinner von morgen sein werden - vor allem die Banken...