Dow Jones - Direkter Durchmarsch?

Hallo am Nachmittag,

der Dow Jones Industrial Average® spannt die Anleger weiter auf die Folter. Wie es statistisch in Nachwahljahren auch nicht ungewöhnlich ist, konsolidiert der Index seit Jahresbeginn. Dieses Muster könnte sich saisonal auch noch in den Februar hinein verlängern. Schaut man auf die reinen Kursmuster, könnte in der Vorwoche allerdings durchaus ein markantes Tief entstanden sein.

Die Marke von 19.677 Punkten muss also halten. Nur dann darf man in einem sehr bullischen Szenario die Konsolidierung als beendet erklären und den Index zunächst in Richtung 20.000 Punkte favorisiert steigen sehen. Ein Ausbruch über diese Marke würde einem weiteren prozyklischen Kaufsignal gleichkommen und als Mindestziel 20.250 Punkte aktivieren. Allerdings trifft der Index bereits bei 19.830 Punkten in den kleinen Zeitebenen auf Widerstand. Diese Marke sollten Kurzfristtrader folglich beachten.

Fällt der Dow Jones Industrial Average® dagegen unter 19.677 Punkte, würde aus der dreiteiligen Konsolidierung eine voraussichtlich fünfteilige werden und das ganze Prozedere könnte sich auch statistisch passend noch in den Februar hineinziehen. Als ideale Konsolidierungsmarke wäre dabei das Kursniveau um 19.500 Punkte zu nennen, von wo aus die nächste Aufwärtswelle starten könnte.

Dow Jones Industrial Average® Index: Tageschart in Punkten: 1 Kerze = 1 Tag (log. Kerzenchartdarstellung)