NEW YORK (Dow Jones)--Auch nach dem Wochenende ist die Rede zur Amtseinführung des neuen US-Präsidenten Donald Trump vom Freitag das Hauptthema an den US-Märkten. Die Rede zeichnete sich durch eine protektionistische Rhetorik aus, enthielt aber keine Details zu den Konjunkturmaßnahmen und den Steuersenkungen, die Trump während seines Wahlkampfs in Aussicht gestellt hatte.

Am Freitag hatten sich die US-Börsen von anfänglichen Verlusten in Reaktion auf die Rede bis zum Handelsschluss erholt und sogar ins Plus gefunden, am Montag zeigen sich die Aktienkurse zum Start kaum bewegt. Der Dow-Jones-Index gibt minimal nach auf 19.827 Punkten. Der S&P-500 sinkt um 0,1 Prozent, der Nasdaq-Composite legt um 0,1 Prozent zu. Statt Aktien kaufen Anleger lieber vermeintlich sichere Häfen wie Gold, Staatsanleihen oder die japanische Landeswährung Yen.

Wichtige US-Konjunkturdaten stehen am Montag nicht auf der Agenda. Dafür geht die Bilanzsaison in eine neue Runde mit Geschäftszahlen von Unternehmen wie McDonald's und Halliburton. Nach der Schlussglocke wird Yahoo über den Verlauf des vierten Quartals berichten.

Dollar auf breiter Front unter Druck

Nach der Rede Trumps gibt der Dollar auf breiter Front nach. Der Euro überwand schon am Freitag knapp die Marke von 1,07 Dollar und stieg am Montag in der Spitze auf 1,0755 Dollar, aktuell kommt er leicht zurück auf 1,0715 Dollar. Zur japanischen Währung sinkt der Greenback auf rund 113,80 Yen, zeitweise wurden nur 113,17 Yen gezahlt.

Der schwächere Dollar liefert neben der Ungewissheit, mit der die Präsidentschaft Trumps verbunden wird, gute Argumente für den Kauf von Gold. Der Preis für eine Feinunze steigt um 0,1 Prozent auf 1.212 Dollar. Das Edelmetall wird in der US-Währung bezahlt und verbilligt sich für Käufer aus dem Nicht-Dollarraum, wenn der Dollar abwertet.

Auch der Ölpreis ist in Dollar denominiert, gleichwohl sinkt der Preis für das "schwarze Gold" aber. Das Barrel Leichtöl der US-Sorte WTI ermäßigt sich um 1,5 Prozent auf 52,44 Dollar. Zwar wächst unter den Akteuren am Ölmarkt die Zuversicht, dass die Opec ihre im November beschlossenen Fördermengenkürzungen in die Tat umsetzt, gleichzeitig mehren sich aber Hinweise, dass in den USA wieder mehr Öl gefördert wird. Für viele US-Produzenten von Schieferöl lohnt sich die Förderung wieder, nachdem sich der Ölpreis von seinen Tiefs erholt hat und sich nunmehr relativ stabil in einer Spanne zwischen 50 und 60 Dollar bewegt.

Am Anleihemarkt legen die Kurse leicht zu. Die Rendite zehnjähriger Treasurys sinkt im Gegenzug um 1 Basispunkt auf 2,46 Prozent.

Halliburton enttäuscht - McDonald's überrascht positiv

Halliburton ist im vierten Quartal tiefer in die Verlustzone gerutscht als erwartet. Zwar ist der Ausrüster der Ölindustrie zuversichtlich, dass sich das Geschäft in diesem Jahr zunächst in Nordamerika belebt und in der zweiten Jahreshälfte auch in der übrigen Welt anzieht, gleichwohl gibt die Aktie um 3,2 Prozent nach. Beobachter verweisen darauf, dass der Halliburton-Kurs in den vergangenen drei Monaten um 17 Prozent gestiegen ist.

Überraschend gut lief das vierte Quartal dagegen für McDonald's, auch wenn der Umsatz in den USA rückläufig war. Allerdings waren die Vergleichszahlen für das US-Geschäft aus dem Vorjahr recht hoch. Die Aktie profitiert nicht von den Zahlen; sie gibt um 1,5 Prozent nach.

Apple und Qualcomm stehen mit einer Klage im Blick, de der iPhone-Hersteller wegen der Lizenzpraktiken von Qualcomm gegen den Chipproduzenten eingereicht hat. Es gehe dabei um eine Summe von 1 Milliarde US-Dollar, teilte Apple mit. Qualcomm werden zusätzlich von negativen Analystenkommentar belastet. Nomura hat die Aktie auf "Neutral" zurückgestuft und das Kursziel auf 70 von 80 Dollar gesenkt. CLSA hat die Aktie sogar auf "Underperform" von "Buy" abgestuft. Qualcomm stürzen um fast 10 Prozent ab, Apple steigen um 0,3 Prozent.

