Bonn (ots) - Der Oberste Gerichtshof Großbritanniens, der Supreme Court, tritt in London zusammen, um über die verfassungsrechtliche Rolle des Parlaments beim Brexit zu entscheiden. Die elf höchsten britischen Richter urteilen, ob Premierministerin Theresa May ohne Parlamentsbeschluss in Brüssel den Austritt aus der EU beantragen darf, was den Ablauf verzögern würde. phoenix berichtet ab 10.30 Uhr live über die Entscheidung.



phoenix zeigt außerdem live den Staatsakt für den Bundespräsidenten a.D. Roman Herzog im Berliner Dom. Mitwirkende beim Trauergottesdienst sind der EKD-Ratsvorsitzende Heinrich Bedford-Strohm und Dompredigerin Petra Zimmermann. Im anschließenden Staatsakt ab 11.45 Uhr sprechen Joachim Gauck, Bundespräsident, Andreas Voßkuhle, Präsident des Bundesverfassungsgerichtes, Donald Tusk, EU-Ratspräsident und Wolfgang Schäuble, Bundesfinanzminister. Es folgt das militärische Ehrengeleit (ab 12.45 Uhr).



phoenix berichtet von beiden Ereignissen ab 10.30 Uhr in "vor Ort" und bietet Hintergrundinformationen und Analysen. Durch die Sendung führt Andreas Klinner.



