Mainz (ots) - Woche 04/17 Dienstag, 24.01.



Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:



13.45 Dem Verbrechen auf der Spur Der Faktor Blut Großbritannien 2011



14.30 Dem Verbrechen auf der Spur Die Visitenkarte des Täters Großbritannien 2011



15.15 Dem Verbrechen auf der Spur Das Profil des Täters Großbritannien 2011



16.00 Dem Verbrechen auf der Spur Tote erzählen ihre Geschichte Großbritannien 2011



16.40 Dem Verbrechen auf der Spur Was Kugeln verraten Großbritannien 2011



17.25 Dem Verbrechen auf der Spur Die Lupe des Sherlock Holmes Großbritannien 2011



18.10 Dem Verbrechen auf der Spur Eine Frage der Schrift Großbritannien 2011



18.50 Aufgedeckt: Geheimnisse des Altertums Die Steinskulpturen der Osterinsel Großbritannien 2014



19.35 Aufgedeckt: Geheimnisse des Altertums Die Bundeslade Großbritannien 2014



( weiterer Ablauf ab 20.15 Uhr wie vorgesehen)



Bitte Beginnzeitkorrektur beachten: 21.45 Aufgedeckt - Rätsel der Geschichte Das Geheimnis um Tutanchamuns Grab Großbritannien 2016



( weiterer Ablauf ab 22.25 Uhr wie vorgesehen)



Bitte Beginnzeitkorrektur beachten: 23.55 Terra X Tod am Keltenhof Der Fürst vom Glauberg Deutschland 2010



( weiterer Ablauf ab 0.35 Uhr wie vorgesehen)



Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 1.05 Terra X Wilder Planet: Stürme Deutschland 2013



1.50 Terra X Wilder Planet: Erdbeben Deutschland 2013



2.30 Katastrophen der Erdgeschichte Mega-Vulkane Großbritannien 2008



3.15 Terra X Wilder Planet: Vulkane



4.00 Katastrophen der Erdgeschichte Planet in Gefahr Großbritannien 2008



4.40 Katastrophen der Erdgeschichte Asteroideneinschlag Großbritannien 2008



