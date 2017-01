Bad Marienberg - Donald Trump hat in seiner ersten Rede als US-Präsident sein Versprechen erneuert, Amerika wieder stark zu machen, so der außenpolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Jürgen Hardt, in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: Er hat dabei seine Wahlkampfrhetorik mit unverhohlen nationalistischen Tönen wiederholt.

Den vollständigen Artikel lesen ...