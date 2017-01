Hannover - Mit dem offiziellen Beginn seiner Regierungszeit hält der neue Präsident der Vereinigten Staaten auch die Rohölmärkte in Atem, so die Analysten der NORD LB. Wie schon viele Vorgänger im Amt habe auch Donald Trump die Unabhängigkeit der weltweit zweitgrößten Volkswirtschaft von Rohölimporten und hier insbesondere von den Einfuhren aus den OPEC-Ländern auf der politischen Agenda. Im "America First Energy Plan" ziele die neue US-Administration unter anderem darauf ab, die Energiekosten "für hart arbeitende Amerikaner" zu senken sowie den "Nutzen der vorhandenen Ressourcen zu maximieren". Im Fokus der Strategie stehe somit auch die Shale Industrie, die als Wachstumslokomotive und Jobmotor dienen solle. Dafür dass bei der unkonventionellen Rohölförderung in den USA möglicherweise eine Zeitenwende bevorstehe, gebe es bereits gewisse Vorboten.

