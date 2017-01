Düsseldorf - In Asien gewinnt der US-Dollar traditionell in den ersten Wochen nach Amtseinführung eines US-Präsidenten gegenüber den dortigen Lokalwährungen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Das sei auch in diesem Jahr so, wenn auch die ersten Kursänderungen vermutlich vor allem wegen des anstehenden chinesischen Neujahrfestes zunächst begrenzt ausgefallen seien. Hinzu komme das anstehende Monatsende, an dem Asiens Exporteure vermehrt ihre in Fremdwährung erzielten Umsatzerlöse in heimische Valuta tauschen würden. Wegen des im Wochenverlauf erwarteten Feiertagshandel hätten viele Unternehmen ihre Devisenverkäufe offenbar schon vorgezogen. Daher habe der US-Dollar heute Morgen sogar gegenüber dem Singapur-Dollar und dem Koreanischen Won verloren.

