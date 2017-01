Von Manuel Priego Thimmel

FRANKFURT (Dow Jones)--Die europäischen Börsen stehen auch am Montagnachmittag unter leichtem Abgabedruck. Der Handel ist nach der kämpferischen und protektionistisch gefärbten Antrittsrede von US-Präsident Donald Trump am Freitag weiter von Zurückhaltung geprägt. Der Dollar hat auf die Rede mit Abgaben reagiert, was als belastend für europäische Aktien gewertet wird. Der Euro kommt bis zum Nachmittag von den Tageshochs bei 1,0755 auf 1,0727 Dollar etwas zurück. Der DAX verliert 0,4 Prozent auf 11.582 Punkte, für den Euro-Stoxx-50 geht es um 0,5 Prozent auf 3.282 Zähler nach unten.

"Um den Jahreswechsel wurden im Dollar ein deutlicheres Wachstum und steigende Renditen eingepreist. Nun schwingt das Pendel Richtung Handelskrieg und geringerem Wachstum", sagt Devisenanalyst Sean Callow von Westpac mit Blick auf Trump. Vom Jahrestief bei 1,0340 Dollar hat die Gemeinschaftswährung mittlerweile um 4 US-Cent aufgewertet. Und die US-Währung könnte weiter nachgeben. Bislang habe sich Trump als "Elefant im Porzellanladen" erwiesen, kommentiert Ulrich Leuchtmann von der Commerzbank die Aussagen des neuen US-Präsidenten. Er habe mit oftmals knappen, aber umso harscheren Äußerungen nahezu alle Handels- und Vertragspartner vor den Kopf gestoßen.

Gegen den Trend steigt der SDAX um 4 auf 9.725 Punkte. Bei 9.759 Punkten hat er ein neues Allzeithoch markiert. Händler verweisen auf starke Gewinne von Puma (plus 5,3 Prozent) nach den Hochstufungen durch JP Morgen und die Deutsche Bank. Daneben legen TLG Immobilien kräftig um 2,6 Prozent zu, nachdem das Unternehmen im vergangenen Jahr besser abgeschnitten hat als geplant. Mit 77 Millionen Euro liegt das Betriebsergebnis FFO oberhalb der für das Jahr 2016 prognostizierten Spanne von 74 bis 76 Millionen Euro.

Großer Deal in Versicherungsbranche wird bezweifelt

In Mailand steigen Aktien des Versicherers Generali um 5,7 Prozent. Die italienische Zeitung La Stampa berichtet, die Allianz und der italienische Finanzkonzern Intesa Sanpaolo könnten gemeinsam Generali übernehmen. Händler halten dies für unwahrscheinlich, vor allem aus kartellrechtlichen Bedenken. Allianz verlieren 0,8 Prozent und Intesa Sanpaolo 2,6 Prozent.

Die Darmstädter Merck soll sich laut der FAZ auf einer Konferenz in San Francisco verhalten zu den Absatzprognosen für zwei Medikamente geäußert haben. Die Aktie gibt um 1,2 Prozent nach. VW-Aktien steigen dagegen 3,3 Prozent. Goldman Sachs hat die Aktie auf die "Pan European Conviction Buy List" genommen. JP Morgan hat ferner Deutsche Telekom von "Neutral" auf "Übergewichten" erhöht, der Kurs gibt dennoch leicht nach.

SAP geben einen Tag vor Bekanntgabe der Viertquartalszahlen mit dem Gesamtmarkt 0,7 Prozent nach. Baader hält aber positive Überraschungen für möglich. Die Analysten sind optimistischer als der Markt mit Blick auf die Lizenzeinnahmen und das EBIT gestimmt. Auch schließt Baader nicht aus, dass SAP die Ziele für das Jahr 2017 anheben könnte.

Biotest geben 4,3 Prozent nach. Biotest hat den Verkauf des US-Therapiegeschäfts angekündigt. Wegen nicht vorhersehbarer Verzögerungen bei der vertraglich vereinbarten Produktions-Ausweitung des Immunglobulinpärapats Bivigam in der Produktionsstätte von BPC in Boca Raton haben Biotest und Kedrion Biopharma den Vertrag über den Vertrieb von Bivigam in den USA mit sofortiger Wirkung eingestellt. Das US-Therapiegeschäft wird nicht fortgeführt. Biotest rechnet für 2016 für den Geschäftsbereich mit einem Verlust von etwa 80 Millionen Euro.

Tui liegen fester im Markt. Der Kurs steigt in London um 1,9 Prozent auf 1.153 Pence und auf Xetra um 2,6 Prozent auf 13,40 Euro. Der Touristikkonzern spreche von starken Buchungen auf dem deutschen Markt, so Händler mit Verweis auf Aussagen in der Rheinischen Post.

Singulus setzen ihren Kursaufschwung fort. Der Kurs steigt um 11,9 Prozent auf 8,02 Euro. Damit nähert er sich dem Ziel von 8,50 Euro, das Warburg kürzlich in einer Kaufempfehlung ausgerufen hatte. Der Umsatz ist weiterhin sehr hoch, das deutet eine gewisse Nachhaltigkeit des Chart-Ausbruchs an.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 3.281,78 -0,54 -17,66 -0,27 Stoxx-50 2.997,75 -0,47 -14,01 -0,43 DAX 11.582,00 -0,41 -48,13 0,88 MDAX 22.566,66 -0,35 -78,60 1,70 TecDAX 1.830,21 -0,31 -5,61 1,02 SDAX 9.727,77 0,08 7,48 2,19 FTSE 7.162,08 -0,51 -36,36 0,27 CAC 4.830,80 -0,41 -19,87 -0,65 Bund-Future 162,98 0,47 -0,71 DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8:12 Uhr Fr, 17.23 Uhr % YTD EUR/USD 1,0727 -0,21% 1,0750 1,0669 +2,0% EUR/JPY 121,9245 +0,16% 121,7344 122,88 -1,7% EUR/CHF 1,0733 +0,07% 1,0726 1,0735 +0,2% EUR/GBP 0,8603 -0,49% 0,8626 1,1553 +0,9% USD/JPY 113,66 +0,37% 113,25 115,18 -2,8% GBP/USD 1,2467 -0,01% 1,2468 1,2326 +1,0% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 52,67 53,22 -1,0% -0,55 -3,6% Brent/ICE 55,01 55,49 -0,9% -0,48 -3,1% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.213,51 1.210,38 +0,3% +3,13 +5,4% Silber (Spot) 17,14 17,09 +0,3% +0,05 +7,7% Platin (Spot) 982,30 978,95 +0,3% +3,35 +8,7% Kupfer-Future 2,63 2,63 +0,3% +0,01 +5,1% ===

