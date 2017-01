MAINZ (dpa-AFX) - Der geplante Verkauf des Flughafens Hahn an das chinesische Luftverkehrsunternehmen HNA und die Firma ADC soll nach dem Willen von Rheinland-Pfalz im April unter Dach und Fach sein. "Das Ziel ist, Mitte Februar einen Vertrag zu unterschreiben", sagte Martin Jonas von der Beraterfirma Warth & Klein Grant Thornton am Montag in Mainz. Danach gehe es unter anderem noch um Beihilfen, so dass er von voraussichtlich April ausgehe. Die Bietergemeinschaft habe das beste Angebot von drei Bietern gemacht, den höchsten Nettokaufpreis geboten und sei glaubwürdig. Der Kaufpreis sei positiv auch nach Abzug eines Landesdarlehens. Der Airport gehört zum Großteil Rheinland-Pfalz, zum kleinen Teil Hessen./vr/DP/tos

