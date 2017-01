Original-Research: MGX Minerals Inc. - von Rockstone Research

Einstufung von Rockstone Research zu MGX Minerals Inc.

Unternehmen: MGX Minerals Inc. ISIN: CA55303L1013 Anlass der Studie: Report #15 Empfehlung: Outperformer seit: 23.01.2017 Kursziel: - Kursziel auf Sicht von: - Letzte Ratingänderung: - Analyst: Stephan Bogner (Dipl. Kfm., FH)

Aus voller Überzeugung in die eigene Technologie: MGX gründet PetroLithium Corp. und expandiert in die US-Ölfeldsolenmärkte /

Kanadas grösster Besitzer von Lithiumsolenrechten, MGX Minerals Inc. (CSE: XMG; Frankfurt: 1MG; WKN: A12E3P), berichtete heute über die Gründung von PetroLithium Corp. Das neue Unternehmen hat die Aufgabe, Ölfeld-Lithiumassets (inkl. Solen, Ölförderquellen und existierende Öl- und Gasinfrastruktur) zu akquirieren, damit Lithiumcarbonat und andere wertvolle Minerale aus Ölfeldsolen produziert werden.

Vor kurzem berichtete MGX über die erfolgreiche Extraktion von Lithium aus Ölabwässer in Alberta (Kanada) mithilfe ihrer eigenen Technologie, die zum Patent angemeldet wurde. Dieses Patent ist das erste seiner Art und ermöglicht die schnelle Extraktion von Lithium und anderen wertvollen Mineralen aus Ölfeldsolen.

Die Aufbereitung von Ölabwässer bietet signifikantes Umsatzpotential und Umweltvorteile, da der MGX-Prozess alle Feststoffe entfernen kann, einschliesslich 99,7% der Kohlenwasserstoffe sowie 99,9% der Silica und anderen Minerale.

Zusammen mit ihrem Ingenieurpartner PurLucid Treatment Solutions Inc. erwartet MGX in Kürze die Fertigstellung einer Pilotanlage in Alberta. Laut heutiger News soll der kommerzielle Betrieb in der 2. Jahreshälfte 2017 beginnen, wobei Abnahmevertragsverhandlungen bereits im Gange sind.

